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"Сьогодні іпотека це — кабала" — Гончарук

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Кабінет міністрів працює над створенням іпотечної програми, щоб здешевити відсотки по іпотеці, яку надають українські банки.

Про це заявив прем'єрміністр України Олексій Гончарук у неділю ввечері в ефірі телеканалу "Україна 24", повідомляє БІЗНЕС.

"Іпотека під 10% у цьому році — це одна з наших головних задач, якщо ми говоримо про дешевий ресурс. Якщо банки дешево будуть кредитувати економіку, це дасть можливість і дасть ресурс розвиватися, вкладати гроші в, будемо казати, реальний сектор", — сказав Гончарук.

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Поки що, додав глава уряду, іпотека для багатьох українці, для молодих родин, є недоступною. "Навіть якщо зараз говорити про ринок іпотеки, то він недоступний, тому що дуже високий. Тобто, навіть не знаю, наркотиками треба, мабуть, чи зброєю торгувати для того, щоб виплачувати таку іпотеку. Сьогодні це кабала", — сказав прем'єр.

Нагадаємо, Зеленський доручив за півроку знизити іпотечні ставки до 10%.

іпотека Олексій Гончарук