На ринку ЗЗР з’явилося 5 інноваційних продуктів

Компанія ALFA Smart Agro неухильно дотримується принципу розумної агрономії – виробляти ефективні, якісні та вигідні для споживачів продукти. Цього року компанія виводить на ринок 5 нових продуктів – 2 фунгіциди, 2 гербіциди та інсекто-акарицид.

Корвізар М (фенпропідин, 300 г/л + тебуконазол, 150 г/л + міклобутаніл, 100 г/л) – новий трикомпонентний системний фунгіцид для комплексного захисту зернових колосових культур. Він створений у відповідь на потребу аграріїв у фунгіциді, який може надійно стримувати хвороби навіть при низьких температурах. Адже більшість традиційних препаратів працюють при +10…+25оС, в той час як деякі хвороби, наприклад, церкоспорельозна прикоренева гниль, снігова пліснява, септоріоз, фузаріоз проявляють себе вже при +5оС. Корвізар М демонструє високу фунгіцидну активність навіть за температури +5…+ 6°С, а тому відмінно стримує хвороби та забезпечує захист майбутнього врожаю від різних плямистостей, борошнистої роси, іржі та інших захворювань.

Важливо, що препарат можна застосовувати й за високих температур (при +25оС та вище). На відміну від стробілуриновмісних фунгіцидів, Корвізар М не впливає на фізіологічні процеси в рослині, а тому не завдає їй жодного стресу.

На сьогодні Корвізар М – це еталон раннього захисту зернової групи як за кількістю контрольованих інфекцій, так і за тривалістю захисної дії – до 5 тижнів.

Ще одна новинка в портфелі фунгіцидів ALFA Smart Agro – Артіс Плюс (міклобутаніл, 125 г/л + тебуконазол, 125 г/л + тіофанат-метил, 250 г/л). Це трикомпонентний контактно-системний фунгіцид для інтенсивного захисту соняшнику від комплексу поширених хвороб, які завдають найбільшої шкоди потенціалу врожайності культури: фомоз, альтернаріоз, фомопсис, іржа, сіра та біла гнилі, септоріоз, борошниста роса, тощо. Унікальність препарату в пролонгованому захисті всієї рослини впродовж 4-х тижнів.

Є новинки й в сегменті післясходових гербіцидів для захисту кукурудзи. Сігур (мезотріон, 515 г/кг + нікосульфурон, 200 г/кг + римсульфурон, 35 г/кг) – це інноваційний трикомпонентний післясходовий гербіцид з широким спектром дії проти злакових та дводольних бур’янів. Він має розширене вікно застосування (від 3 до 8 (10) листків кукурудзи) та володіє високою ефективністю проти бур’янів, навіть якщо вони дещо переросли оптимальні фази застосування гербіцидів.

Новий гербіцид ALFA Smart Agro Астаміл (нікосульфурон, 40 г/л) має покращену рідку формуляцію на основі рослинної олії. Тому в умовах підвищених температур та зниженої вологості, які спостерігаються в останні роки, він краще контролює бур’яни.

Ще одна розробка науковців ALFA Smart Agro – це інсекто-акарицид Сінтак (гекситіазокс, 204 г/л + абамектин, 36 г/л). Це препарат нового покоління для захисту сої від кліщів. Він має одразу дві переваги в порівнянні з традиційними препаратами. По-перше, це швидка дія. Сінтак забезпечує повну загибель дорослих кліщів впродовж 24-48 годин після застосування. По-друге, він знищує кліщів на всіх стадіях розвитку та забезпечує захист до 50 днів з моменту обприскування.

Такої ефективності вдалося досягти завдяки унікальному поєднанню діючих речовин. Гекситіазокс у складі препарату знищує яйця, личинки та стерилізує самок. Абамектин знищує личинки, імаго, дорослих кліщів та пришвидшує дію гекситіазоксу. Крім цього, препарат проявляє інсектицидну дію на сисних та мінуючих шкідників (попелиці, медяниці, трипси).

Всі новинки ALFA Smart Agro володіють високою ефективністю, розширеним спектром дії та більшим періодом застосування. Вони відповідають сучасним потребам агровиробників та допомагають краще справитися з актуальними завданнями – підвищити врожайність культури та збільшити рентабельність виробництва. В умовах сучасного агробізнесу це одне з першочергових завдань.