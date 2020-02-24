Федерація автопрому України хоче пересадити українців на електробуси

Учасниками заходу стали представники ВРУ, Мінекоенерго, МІУ, Мінрегіону, КМДА, Київради, КОДА, Київоблради, представники виробників сучасного громадського транспорту - Електрон, Богдан, BYD, Skywell, представники компаній перевізників, експерти «EV-UA», «AVERE Ukraine», Федерації автопрому України.

На зустрічі обговорили питання підвищення ефективності атомної енергетики через використання енергоефективного громадського електротранспорту, стану та перспективи державного стимулювання розвитку електромобільності в сфері громадського транспорту в Україні.

Учасники дізналися про світові тенденції розвитку громадського електротранспорту та моделі експлуатації електробусів на прикладі Китаю, обговорили пересувні джерела забруднення атмосфери міст України в сучасних умовах та на прикладі Польщі розглянули розвиток ринку електробусів.

Присутні також охопили питання практики стимулювання сталого переходу для громадського транспорту та європейський досвід з політики регулювання, розглянули сучасний стан громадського транспорту та заслухали громадські ініціативи з його розвитку, досвід експлуатації електроавтобусів в Україні, а також прослухали доповідь про перспективи розвитку виробництва в Україні сучасного енергоефективного громадського електротранспорту та необхідні регуляторні умови для запуску виробництва електротранспорту та поточний стан законодавчих ініціатив від бізнесу.

Представники Федерації автопрому України представили свою позицію, яка базується на створенні сучасних концепцій, які б дозволили пересадити людей з власного автотранспорту, що останнім часом неймовірно завантажує дороги найбільших міст України, на громадський транспорт, в першу чергу – електробуси, тому що автобуси з двигунами внутрішнього згоряння – це минуле, а ми маємо впевнено крокувати до майбутнього. Як свідчить статистика колег з круглого столу, автотранспорт ще й погіршує і без того жахливу екологічну ситуацію в країні – джерелом 78% всіх викидів речовин-забрудників повітря в Києві є саме автотранспорт, а різні дослідження оцінюють ризики від забруднення у 1200-1900 додаткових випадків раку на 1 млн. осіб протягом середньої тривалості життя 70 років.

Отже для досягнення цієї мети громадський транспорт має бути, в першу чергу, безпечним та комфортним, а також, бажано, вироблятись в Україні. В свою чергу було наголошено, що проєкти законодавчих актів з підтримки виробництва електромобілів та зарядних пристроїв щодо внесення змін в Митний та Податковий кодекс України для надання стимулів для виробництва та експлуатації електротранспорту в Україні ще перебувають у стадії узгодження у Верховній Раді. Учасники також наголосили на необхідності створення виробничих умов принаймні не гірших, ніж у країн-конкурентів та закликали об’єднати зусилля та напрацювання на шляху до того, щоб не стояти в заторах, а їхати, і бажано, на електробусах!

Підсумком заходу став обмін думками з приводу приведення у життя детального плану дій з урахуванням світового досвіду щодо створення безпечного, комфортного та більш екологічного громадського транспорту та його альтернативи особистим транспортним засобам. Учасники домовилися поділитися своїми напрацюваннями та представити результат у майбутньому.