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За вихідні: запуск "Дія.Бізнес", вплив коронавірусу на економіку світу та ціна на газ для промисловості

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В Україні за тиждень запускають платформу "Дія.Бізнес"

Міністерство цифрової трансформації України анонсувало запуску платформи для бізнесменів Дія.Бізнес.

Про це йдеться на Telegram-каналі додатку "Дія", повідомляє БІЗНЕС.

"Тиждень до запуску платформи Дія.Бізнес! Ми прагнемо розвивати українське підприємництво. Тому створюємо зручний і корисний продукт для малого і середнього бізнесу — Національну онлайн-платформу для підприємців Дія.Бізнес", - йдеться в повідомленні.

У відомстві уточнили, що на новій онлайн-платформі кожен власник малого та середнього бізнесу знайде важливу інформацію: ідеї, перелік сервісів і програм підтримки від держави, а також зможе отримати фахові консультації щодо бізнесу.

Нагадаємо, "Дія" - це мобільний застосунок, який дозволить зберігати необхідні документи в електронному вигляді і спростить користування державними послугами онлайн.

Як зазначають у Мінцифри, "Дія" – це мобільний застосунок, покликаний зберігати всі необхідні документи в електронному вигляді. У першу чергу буде запущено електронні посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

"Дія. Цифрова грамотність" – це перша національна онлайн-платформа, що допоможе українцям освоїти базові цифрові навички, батькам захистити дітей від небезпеки в інтернеті, а вчителям – робити уроки ще цікавішими за допомогою онлайн-інструментів", - йдеться у повідомленні міністерства.

Нагадаємо,  6 лютого Зеленський презентував мобільний додаток "Дія".

 

В Україні подешевшає газ для промисловості 

Ціна на газ для промислових споживачів у березні 2020 року становитиме 3 981 - 4 606 грн за 1 тис. кубометрів (без ПДВ та витрат на транспортування), що на 12-15% менше порівняно з лютневою ціною.

Про це повідомляє пресслужба Нафтогазу, пише БІЗНЕС.

"НАК "Нафтогаз України" опублікувала цінові пропозиції на природний газ, які діятимуть з 1 березня 2020 року для промислових споживачів та інших суб’єктів господарювання", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що, залежно від обсягів закупівлі та умов оплати, Нафтогаз пропонує газ за ціною 3 981,00 — 4 606,00 грн за 1 тис. кубометрів (без ПДВ та витрат на його транспортування магістральними та розподільними трубопроводами).

"У порівнянні з цінами на лютий 2020 року, у березні ціни знизяться на 12–15%, залежно від умов постачання", - наголосили в компанії.

Нагадаємо, Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" з 1 лютого знизила мінімальні ціни на природний газ для промислових споживачів на 14-15% залежно від умов постачання.

 

Комітет Ради очікує від IT-шників щорічний дохід в державу $13 млрд

Кількість IT-спеціалістів в Україні має зрости втричі, а сама галузь приносити в бюджет $13 мільярдів на рік.

Про це під час виїзної наради Комітету ВР з питань цифрової трансформації у Запоріжжі сказала перша заступниця комітету Кіра Рудик, повідомляє БІЗНЕС із посиланням на Укрінформ.

"IT-галузь швидко зростає і на минулий рік це була вже друга за експортом галузь у нашій країні. Ми — аграрна країна, і в нас є всі шанси, щоб через деякий час стати з аграрної країни технологічною. Що треба зробити, щоб цього досягти? По-перше, збільшити дохід від експорту до $13 мільярдів на рік", — сказала Кіра Рудик.

 За даними Рудик, за підсумками 2019 року, дохід від IT склав близько $5 мільярдів. За її словами, необхідно збільшити кількість ІТ-спеціалістів зі 160−250 тисяч до 650 тисяч осіб.

"Влада має всіляко стимулювати IT-компанії, а не збільшувати IT-податки", — додала Рудик.

Нагадаємо, в Україні хочуть ввести податковий пільговий режим для IT-компаній.

 

МВФ прогнозує падіння світової економіки через коронавірус

За найоптимістичнішим сценарієм, якщо коронавірус не поширюватиметься світом великими темпами, а Китай скоро відновить виробництво, світова економіка втратить лише 0,1% від прогнозованого зростання на 2020 рік.

Такий прогноз був озвучений у суботу під час зборів G-20 директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Кристаліною Георгієвою, повідомляє  БІЗНЕС із посиланням на Укрінформ.

"У нашому основному сценарії, що розглядається зараз, запроваджуються заявлені заходи, й економіка Китаю має повернутися до нормального стану в другому кварталі. У результаті вплив на світову економіку може бути відносно незначним й короткочасним", - зауважила глава МВФ.

Вона нагадала, що, за попередніми прогнозами, до того як вірус завдав удару Китаю й почав поширюватися світом, передбачалося, що рівень світового зростання збільшиться з 2,9% минулого року до 3,3% нинішнього.

"За поточним сценарієм, економічне зростання Китаю в 2020 році становитиме 5,6%. Це на 0,4 процентного пункту нижче, ніж МВФ вказував у прогнозі МВФ за січень. Таким чином, зростання світової економіки буде приблизно на 0,1 процентного пункту нижчим (за прогнозоване – ред.)", - зауважила Георгієва.

Водночас, вона наголосила, що Фонд також не виключає більш грізні сценарії, "коли поширення вірусу триватиме довше в усьому світі, й наслідки для зростання будуть більш затяжними".

Нагадаємо, у Китаї почали затримувати зарплати через коронавірус.

світова економіка місія МВФ Боротьба коронавірусом ціна на газ для промисловості