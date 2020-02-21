Шевченко: Українці довірили Укргазбанку 2,7 млрд грн заощаджень на покращення екології

Завдяки екологічному продукту Укргазбанку «ЕКО-депозит», кошти якого спрямовуються виключно на фінансування проєктів із захисту довкілля, вже понад 2,7 млрд грн заощаджень українців працюють на покращення екології України.

Про це йдеться на сайті держбанку, пише БІЗНЕС.

За даними банкірів найбільше екологічно свідомих вкладників живе у столиці, Черкаській та Полтавській областях.

Таким чином власним прикладом українці вкотре доводять, що для вирішення екологічних проблем не обов’язково мати мільйонні статки, навпаки – кожна гривня важлива і дієва. За підрахунками банкірів, зроблених наразі внесків вже достатньо для фінансування 71 енергоефективного проєкту. А це – щорічне скорочення викидів СО2 на 84, 6 тис. тонн, вироблення на 119,9 млн кВт*год на рік більше «зеленої» електроенергії для потреб понад 48 тис. українських родин, а також щорічне заміщення використання викопного палива на 96990 Гкал для опалення понад 29 тис. домівок.

«Екобанк, як соціально-відповідальна фінустанова, що вирішує нагальні потреби суспільства і держави у сфері захисту екології і довкілля, високо цінує кожного відповідального еко-вкладника нашого Банку. Адже саме вони роблять свідомі, дієві кроки заради екологічно чистого майбутнього. Усі кошти, які розміщені на екодепозиті, допомагатимуть нашій державі ставати екологічно чистішою та енергетично незалежною. Тож чим більше коштів на екодепозиті, тим більше фінансування еко-проектів, відповідно, тим більший результат для екології та чистого майбутнього України», – прокоментував голова правління Укргазбанку Кирило Шевченко.

Детальніше з умовами депозиту можна ознайомитися на сайті Укргазбанку.