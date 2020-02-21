Український інститут майбутнього розробив стратегію для нового Мiнекономрозвитку

Про це заявив директор Департаменту економічних програм Українського інституту майбутнього Анатолій Амелін під час презентації програми, інформує БІЗНЕС.

Зокрема, Амелiн зазначив, що в Мiнекономрозвитку працює 1300 людей, але конкретних KPI нема.

"Ще є один тренд, про те що світові ціни на сировину впливають на якість життя більше, ніж рішення українського уряду. Спецiалiсти Iнституту проаналiзували 4 країни – двi великi та двi малi. Космос та хай-тек в пріоритеті. Так, ізраїльські стартапи залучили $18 млрд, в той час як за 2019 рiк в Україну надiйшло 2,5 млрд iнвестицiй. У кожного міністерства своя стратегія, вони один з одним не корелюються. В умовах обмежених ресурсів і розмитих бюджетів вони не мають сенсу", – сказав Амелін.

За його словами, має бути одна секторальна стратегiя так як в Польшi до 2030 року, де секторальнi програми доповнюють один одного. "У нашого Кабiнета мiнiстрiв немає актуальних прогнозів щодо галузей та КPI. Кабiнет мiнiстрiв має запит на довгострокову стратегію, але це все що можна сказати поки. У документі проаналізовано поточний стан Міністерства економічного розвитку та міжнародний досвід аналогічних міністерств у США, Китаї, Ізраїлі, Сінгапурі", – розповів Амелін.

Зокрема, Інститут пропонує бачення на те, яким має бути нове міністерство економічного розвитку, що сприяло б поліпшенню якості життя громадян і рівня їхнього добробуту, та пропонує механізм його трансформації.