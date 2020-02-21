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На аукціони виставили понад 1,2 мільйона кубів деревини

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На електронних аукціонах із продажу лісу, які в Україні запрацювали з 3 лютого, на сьогодні виставлено понад 1 млн 200 тис. кубометрів ділової деревини.

Про це сказав голова Держлісагентства Андрій Заблоцький у четвер на нараді за участі прем’єрміністра Олексія Гончарука, що проходила в м. Остер на Чернігівщині, повідомляє БІЗНЕС.

"Урядом було запроваджено пілотний проєкт, який передбачає, що вся необроблена деревина, яка реалізується абсолютно всіма підприємствами-лісокористувачами, повинна продаватися виключно на аукціонах. Починаючи з 3-го лютого, аукціони вже почали працювати, і на сьогодні на них виставлено більш ніж 1 млн 200 тис. кубів деревини для бізнесу", - поінформував очільник відомства.

За його словами, продаж лісу через аукціони дозволить витягнути "з тіні" всю деревину; встановити прозорий механізм ціноутворення. Заблоцький зазначив, що за прямими контрактами деревина продавалася, в середньому, на 15% дешевше, ніж на аукціонах.

"Такій практиці покладено край. "Договорняків" більше не буде. Бізнес тепер бачитиме обсяги наявної деревини, зможе планувати свою роботу й інвестувати у підприємства", - наголосив голова Держлісагентства.

Також він зазначив, що процес впровадження електронного обліку деревини в Україні підходить до завершення, й на сьогодні до системи приєднано понад 500 лісогосподарських підприємств різної форми власності (майже 95%).

"На сьогодні ми маємо 525 підприємств, які вже підключились до системи електронного обліку (це майже 95% усього ринку), і ми переконані, що це поставить крапку в проблемі нелегального обігу деревини", - сказав Заблоцький.

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За словами посадовця, до системи електронного обліку приєдналися уже не тільки державні лісгоспи, а й інші лісокористувачі: Міністерство оборони, комунальні та частина приватних підприємств. Відтак, процеси рубки та руху деревини в більшості випадків є прозорими.

Минулого року, зауважив голова Держлісагентства, до ухвалення відповідних рішень уряду, в системі працювало 73% лісокористувачів.

Заблоцький звернув увагу, що з 1 квітня деревина, яку перевозитимуть без бірок, буде поза законом. Для забезпечення контролю за рухом лісу його відомством розроблено мобільний додаток для органів поліції. Деревина, інформації про яку не буде в додатку, вилучатиметься разом із транспортним засобом, а на осіб, що її транспортуватимуть, накладатимуться санкції.

Нагадаємо:

  • До пілотного проєкту із впровадження електронного реєстру заготівлі деревини та онлайн-карти рубок підключилися 8 областей України. Онлайн-карта вирубок поширюється на Чернігівську, Полтавську, Рівненську, Київську, Волинську, Тернопільську, Житомирську та Закарпатську області.
  • 19 листопада президент Володимир Зеленський підписав закон про заборону вирубки лісів на гірських схилах Карпат
  • 5 грудня уряд анонсував запуск онлайн-аукціону з продажу деревини
  • 1 лютого розпочався експериментальний проєкт, відповідно до якого необроблена деревина буде продаватись лісокористувачами тільки на прозорих електронних аукціонах. 

 

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