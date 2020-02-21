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Макропрогноз та бюджет переглянуть – Гончарук

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Макроекономічний прогноз на 2020 рік переглянуть та внесуть зміни до державного бюджету у зв’язку з нижчим курсом валют та цінами на енергоресурси.

Про це повідомив прем'єрміністр України Олексій Гончарук під час свого звіту в Верховній Раді, передає БІЗНЕС.

“Звичайно його (макроекономічний прогноз - ред.) потрібно переглядати. Мінекономіки вже над цим активно працює. Я думаю, що у найближчі декілька тижнів ми вийдемо з новим макроекономічним прогнозом на цей рік. І звичайно весною нам потрібно буде повертатися до перегляду державного бюджету”, - повідомив Гончарук.

Основними підставами для перегляду бюджету уряд вважає дещо інший, ніж планувалися в бюджеті ціни на енергоресурси та нижчий курс долара. Ці показники, зокрема, впливають на надходження держави від податків.

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"І звичайно, ще і весною нам потрібно буде повертатись до перегляду для того, щоб ще раз подивитись на цей макропрогноз на державний бюджет. У нас зовсім інший курс гривні, інші ціни на енергоресурси. Тому правильно: дійсно ми будемо повертатись до корегування державного бюджету в цьому році", - пояснив Гончарук.

Нагадаємо, сьогодні, 21 лютого, Верховна Рада України заслухала звіт уряду.

Олексій Гончарук Держбюджет макропрогноз