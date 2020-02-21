Дубілет закликав бізнес не зберігати чеки пос-терміналів та Z-звіти

Бізнесменам, у яких є торгові точки, немає потреби зберігати чеки пос-терміналів та Z-звіти з касового апарату.

Про це повідомив міністр Кабінету Міністрів України Дмитро Дубілет у своєму Telegram, пише БІЗНЕС.

За його словами, він виявив це, коли побачив, як працівниці спортзалу “старанно клеять якісь папірці у журнал” після закриття каси.

“Паперові журнали у мене завжди викликали ідіосинкразію. Особливо у рідному для мене місці. Виявилося, що кожен вечір у журнали вклеювалися два типи документів - чеки пос-терміналів та Z-звіти з касового апарату”, - зазначив Дубілет..

“Ми опитали багато бухгалтерів і продавців та виявили, що ці чеки (пос-терміналів -ред.) у себе зберігають практично всі торгові точки. Вважається, що вони можуть знадобитися при податкових перевірках. Ми звернулися в НБУ, податкову службу та міністерство фінансів. Скрізь нам відповіли, що зберігати чеки не потрібно”, - пояснив він.

Другий тип документів, які часто "клеять" магазини - це так звані Z-звіти. Для цього бізнес часто веде Книги обліку розрахункових операцій (КОРО).

“Тут, як виявилося, від паперу теж можна позбутися! Ці звіти потрібно зберігати тільки в тому випадку, якщо у вас зламався касовий апарат, але ви хочете все одно провести операцію. Це трапляється вкрай рідко, майже ніколи”, - зазначив Дубілет.

“Тому, дорогі бізнесмени, закликаю дати розпорядження по своєму бізнесу перестати зберігати всі ці папірці і, у разі можливості, скасувати реєстрацію КОРО”, - закликав він.