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Гончарук заявив, що Мін'юст знищив рейдерство

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Прем'єрміністр Олексій Гончарук заявив, що Міністерству юстиції вдалося знищити системне рейдерство в Україні.

Про це він повідомив під час години запитань до уряду, передає БІЗНЕС.

"Вже ніхто пошепки не переписує в реєстрах власність однієї люди на іншу "по бєспрєдєлу". Зараз Міністерство юстиції у переважній більшості випадків протягом 24 годин реагує на подібні прояви рейдерства і одразу відключає назавжди тих реєстраторів-негідників, часто нотаріусів, які в такі ігри граються", – наголосив Гончарук.

За словами прем'єра, згідно з інформацію Мін'юста, системного рейдерства через державні реєстри в Україні не залишилось.

Також Гончарук додав, що їм вдалося подолати корупцію серед топ-чиновнів, що вже помітили у міжнародних організаціях.

Нагадаємо, в Opendatabot повідомили про перше рейдерське захоплення у цьому році.

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