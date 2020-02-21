Гончарук заявив, що Мін'юст знищив рейдерство

Прем'єрміністр Олексій Гончарук заявив, що Міністерству юстиції вдалося знищити системне рейдерство в Україні.
Про це він повідомив під час години запитань до уряду, передає БІЗНЕС.
"Вже ніхто пошепки не переписує в реєстрах власність однієї люди на іншу "по бєспрєдєлу". Зараз Міністерство юстиції у переважній більшості випадків протягом 24 годин реагує на подібні прояви рейдерства і одразу відключає назавжди тих реєстраторів-негідників, часто нотаріусів, які в такі ігри граються", – наголосив Гончарук.
За словами прем'єра, згідно з інформацію Мін'юста, системного рейдерства через державні реєстри в Україні не залишилось.
Також Гончарук додав, що їм вдалося подолати корупцію серед топ-чиновнів, що вже помітили у міжнародних організаціях.
Нагадаємо, в Opendatabot повідомили про перше рейдерське захоплення у цьому році.