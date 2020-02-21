Уряд звітує у Верховній Раді (ТРАНСЛЯЦІЯ)

Сьогодні, 21 лютого, Верховна Рада України слухає звіт уряду, після цього продовжить розгляд поправок до законопроєкту №2178-10 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення"

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на порядок денний парламенту.

На початку засідання Рада заслухає звіт про хід і результати виконання Програми діяльності Кабінету міністрів України у 2019 році.

Згідно з регламентом, який було погоджено на засіданні погоджувальної ради в понеділок, на виступ прем'єрміністра Олексія Гончарука буде виділено 20 хвилин, а на запитання і відповіді – 40 хвилин.

Планується також заслухати інформацію Міністерства охорони здоров'я (МОЗ) про заходи, які вживаються для недопущення занесення і поширення в Україні коронавірусу.

Пізніше депутати продовжать розгляд поправок до законопроєкту №2178-10 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення".

Так, за словами прем’єра, уряду вдалося провести оцінку наявного населення України, аудит ресурсів, об’єктів інфраструктури. Було значно скорочено видатки на утримання державного апарату, проведено його оптимізацію. У рамках децентралізації також зроблено чимало.

Під час виступу прем'єрміністр Олексій Гончарук заявив, що здешевлення ресурсів є однією із стратегічних задач уряду.

"Дешеві ресурси це можливість інвестувати в інфраструктуру. Можливість інвестувати в інфраструктуру і модернізацію це можливість бути більш конкурентноспроможними, це нові робочі місця", – пояснив Гончарук.

Він додав, що говорить не тільки про зовнішні ресурси, і зазначив, що за осінь минулого року "абсолютно всі рейтингові агентства покращили суверенний рейтинг України". На його думку цей процес продовжиться весною при збереженні курсу.

На його думку, уряд зміг ліквідувати корупцію в КМУ на топ-рівні, збільшити довіру до країни міжнародних партнерів. Доказом цього є узгодження програми співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Гончарук вважає, що КМУ вдалося стабілізувати обмінний курс гривні, рекордно знизити рівень інфляції, облікової ставки НБУ до 11%, а також успішно просувати Україну в міжнародних рейтингах.

Нагадаємо, згідно з Програмою дій уряду, Кабінет міністрів України планує протягом наступних п`яти років залучити $50 млрд прямих іноземних інвестицій.