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ЄІБ профінансує проєкти з підвищення безпеки на українських дорогах

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Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) готовий підтримати реалізацію проєктів з підвищення безпеки дорожнього руху на найбільш небезпечних ділянках міжнародних транспортних коридорів України.

Про це повідомили в пресофісі Банку, пише БІЗНЕС із посиланням на Укрінформ.

"Європейський інвестиційний банк готовий підтримати реалізацію комплексу заходів з безпеки дорожнього руху на найбільш небезпечних ділянках міжнародних транспортних коридорів України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що про це було домовлено під час зустрічі заступника міністра інфраструктури України Наталії Форсюк з віцепрезидентом ЄІБ Ліліаною Павловою.

За словами Форсюк, співпраця передбачає запровадження в Україні інтелектуально-транспортних систем і систем зважування у русі (weight in motion), екстреного зв’язку, управління трафіком, автономного освітлення та автоматичного контролю порушень швидкісних режимів.

«Використовуючи новітні технології, ми зможемо не лише покращити функціонування транспортної мережі, а й убезпечити життя водіїв та їхніх пасажирів, а також пішоходів, попередивши появу небезпечних випадків на дорогах», – зазначила заступник міністра.

Нагадаємо, у 2020 році в Україні розпочнеться будівництво першої платної дороги зі Львова до польського Краковець у рамках проєкту GO Highway. Проїзд першою платною дорогою може коштувати 2-3 грн за кілометр.

Мінінфраструктури України планує зробити платним проїзд дорогами для іноземців, які заїжджають в Україну на авто з іноземними номерами.

дороги фінансування ЄІБ