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Рівень тіньової зайнятості в Україні знижується

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В Україні спостерігається збільшення зацікавленості як громадян, так і роботодавців у легальних відносинах, натомість знижується рівень тіньової зайнятості.

Про це повідомляє Державна служба зайнятості, підбиваючи перші результати заходів на виконання доручення прем’єрміністра з детінізації ринку праці, пише БІЗНЕС.

"Дані Державної служби зайнятості вказують на збільшення зацікавленості як громадян, так і роботодавців у легальних відносинах. Наприкінці минулого року рівень тіньової зайнятості впав до найнижчої позначки за десятиліття і становив 21%. А з початку поточного року з майже 200 тисячами працівників було укладено трудові договори", - йдеться у повідомленні.

У Службі зайнятості зауважили, що тіньова зайнятість залишається значним викликом. Кількість громадян віком 15-70 років, зайнятих у неформальному секторі економіки, за 9 місяців 2019 року скоротилася (порівняно з відповідним періодом 2018 року - на 125 тис. осіб) та становила 3,5 млн осіб.

"Завдання державної служби зайнятості довести, що робота в легальному полі – це зручно й вигідно. Електронізація сервісів має зробити їх ще більш доступними та врешті-решт змінити ставлення працівників і роботодавців до явища незадекларованої праці. Упевнені, що лише системна взаємодія уповноважених органів у цій сфері та комбінація різних підходів до досягнення спільного результату зможе змінити ситуацію на краще", – зазначила директор Державного центру зайнятості Ольга Макогон.

За даними служби зайнятості, передбачається, що у 2020 році кількість зареєстрованих вакансій становитиме 1,246 млн одиниць, що на 8% більше, ніж у 2019 році.

Нагадаємо, інспектори Державної служби праці відвідали 184 319 підприємств та виявили 315 суб'єктів, які вели господарську діяльність без державної реєстрації та використовували незадекларовану працю

тіньова економіка зайнятість