Sport Marketing Conference 2020 року - головна бізнес-подія року в спорті

Провідні міжнародні та українські експерти обговорять нові тренди розвитку спортивної індустрії, поділяться досвідом, розкажуть про успішні і невдалі кейси і дадуть відповідь на питання: "Як перетворити спорт на бізнес?", інформує БІЗНЕС, який виступає партнером заходу.

Амбасадори SMC-2020:

Чемпіон світу з боксу Олександр Усик

Перша ракетка України, №4 рейтингу WTA Еліна Світоліна

Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко

Олімпійський чемпіон з боксу, екс-чемпіон світу за версіями WBO, IBF, IBO, The Ring, WBA Володимир Кличко

Серед спікерів SMC-2020:

Річард Кларк, спортивний діджитал консультант, засновник і автор подкасту “Стратегія спортивного контенту”. Розробляв і впроваджував стратегії цифрових трансформацій у лондонському Арсеналі, МЛС, Колорадо Рапідс, англійській Прем'єр-лізі, Бундеслізі, УЄФА, Індонезійській футбольній лізі Девід Уотс, директор з розвитку НБА в Європі Стефан Гуров, CEO Top Five Management, агентства у портфоліо якого 35 професіональних атлетів, 12 з яких входять до ТОП-100 світового тенісу. Cеред них 1-ша ракетка України та 4-та ракетка світу – Еліна Світоліна, а також українські тенісистки Даяна Ястремська та Ангеліна Калініна Крістоф Бабінскі, засновник та керуючий директор в ASB - передової компанії-розробника інноваційних сквош-кортів Роман Дубов, директор з розвитку FC Tottenham у Східній Європі Ярослав Попович, спортивний директор Trek-Segafredo - американської профеcіональної велокоманди Світового туру UCI Вікторія Веремієнко, маркетинг директор Run Ukraine, організації, яка проводить найбільший в Україні марафон - Wizz Air Kyiv City Marathon, а також півмарафони та спортивні фестивалі Дмитро Навоша, співзасновник Sports.ru, керівник проекту Tribuna Digital.

Формат роботи конференції максимально орієнтований на нетворкінг, розвиток ефективної комунікації між професійним спортивним співтовариством і бізнесом. Програма конференції надасть

учасникам можливість не тільки поспілкуватися з топовими експертами спортивного маркетингу, а й розширити коло ділових знайомств під час Sport Gala Dinner і дружніх турнірів з гольфу, стрільбі. В одному із залів розміститься виставка SPORT EXPO, а поруч спортивні стартапи зможуть презентувати свої можливості потенційним інвесторам.

Ключові теми конференції:

• Інвестиції в спорт

• Синегрія в системі «спорт-вболівальники-бізнес»

• Діджіталізація спортивної індустрії

• Спортивний туризм

• Меценатство в спорті

• Ефективна співпраця TV і спорту

• Просування товарів і послуг класу люкс на основі спортивної платформи

Sport Marketing Conference - майданчик для ефективної взаємодії професіоналів в області спорту, бізнесу, глобальних брендів, меценатів, виробників спеціалізованих товарів і послуг, розробників нових технологій, стартапів і вболівальників.

У 2020 році в конференції візьмуть участь 30 спікерів та понад 500 гостей з 12 країн світу. У рік літніх Олімпійських ігор в Токіо і чемпіонату Європи з футболу конференція стане ще масштабнішою, а

виступи експертів носитимуть максимально практичний характер для слухачів і враховуватимуть актуальні українські реалії.

Ініціаторами конференції стали міжнародне агентство спортивного маркетингу Top Five Management і діловий клуб H Club. Співорганізатори конференції Sport Marketing Company, MostMediaPromotion, Heroes Group. Генеральний партнер - Parimatch

Офіційний квитковий сервіс: Kontramarka.ua

Локація: сучасний конференц-хол Chalet Equides, с.Лесники, вул. Вишнева, 36

Більше інформації та детальна програма на сайті конференції: sportmc.org