"АрселорМіттал Кривий Ріг" виводить з експлуатації ДСПА-6 мартенівського цеху

Вивід з експлуатації ДСПА-6 знаменує закриття мартенівського цеху підприємства, інформує БІЗНЕС із посиланням на пресслужбу підприємства. В рамках масштабної програми модернізації компанія поетапно відмовляється від застарілих технологій, забезпечуючи оновлення виробничих потужностей з впровадженням природоохоронних проектів.

Найближчим часом двохванний сталеплавильний агрегат № 6 буде відключено від джерел енергопостачання з подальшим демонтажем основного обладнання. Планується, що дана цехова територія надалі використовуватиметься як склад вогнетривів підприємства.

З 2011 року в мартенівському цеху «АрселорМіттал Кривий Ріг» експлуатувався лише ДСПА-6 після того, як мартенівська піч № 4 була зупинена та демонтована. Закриття мартенівського виробництва, як застарілої технології виплавки сталі, стало можливим завдяки реалізації інвестиційної програми підприємства – будівництву нових сучасних агрегатів і модернізації діючих. Оптимізувати процес виплавки сталі, зробити його більш швидким і екологічним, допомогло будівництво нових машин безперервного лиття заготовок і реконструкція конвертерного цеху з оновленням газоочисток. Після закриття мартену виробництво сталі повністю буде зосереджено у конвертерному цеху та залишиться на рівні близько 5,5 млн тонн на рік.

Ліана Максименко, директор департаменту з охорони навколишнього середовища «АрселорМіттал Кривий Ріг»:

- Раніше, у зв'язку з продовженням термінів експлуатації ДСПА-6 мартенівського цеху до кінця 2020 року, «АрселорМіттал Кривий Ріг» впровадив низку компенсуючих заходів. Так, три роки тому ми провели ремонт ДСПА-6 – агрегат був переведений з класичного переточного на прямоточний режим роботи. Виконали відведення димових газів від кожної ванни через існуючі власні борови, оминаючи сусідню, на установку очищення газу з її ефективністю до 99%. Завдяки цьому викиди тоді вдалося понизити майже у чотири рази – з 9,6 до 2,5 тис. тонн (при виробництві сталі 1,3 млн тонн у мартенівському цеху). Повна зупинка мартенівського виробництва має велике значення для нашого комбінату та Кривого Рогу в цілому – ми остаточно прощаємося з цією технологією виплавки сталі, а місто відчує суттєве зниження промислового навантаження.

Юлія Чермазович, директор департаменту з персоналу «АрселорМіттал Кривий Ріг»:

- Реалізація стратегічних інвестпроектів є причиною не лише змін у технології виробництва, але й безпосередньо впливає на організаційну структуру. Будівництво нових об'єктів передбачає створення сучасних робочих місць. При цьому вивід з експлуатації застарілого обладнання також приносить зміни для нашого персоналу. Наразі колектив мартенівського цеху налічує близько 250 працівників. Більшість з яких – висококваліфіковані фахівці, які мають колосальний досвід. Незважаючи на те, що цех, який став для них другою домівкою, закривається, нам важливо зберегти перш за все професіоналів у команді «АрселорМіттал Кривий Ріг». Ми готові надати можливості для працевлаштування на актуальні для нашого підприємства вакансії, тим більш з урахуванням браку кваліфікованих кадрів на ринку праці України. Наприклад, розливальники сталі, з їхнім безцінним досвідом і знаннями, після закриття мартену стануть першими претендентами на переведення до нашого конвертерного цеху за основним фахом. Також ми можемо запропонувати інші, більш універсальні професії, – у наших ремонтних цехах. У кожному конкретному випадку рішення буде ухвалюватися індивідуально у повній відповідності з вимогами трудового законодавства. План закриття мартенівського цеху розробляється досить давно, тому вже сьогодні ми розуміємо, як ефективно перерозподілити бажаючих продовжити роботу у нових умовах на інших робочих місцях, забезпечуючи при цьому конкурентний рівень заробітної плати, соцпакет і усі пільги, якими користуються працівники «АрселорМіттал Кривий Ріг».