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Земельний законопроєкт: Рада розглянула 25% поправок

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Верховна Рада розглянула більше ніж тисячі поправок до законопроєкту "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (№2178-10)", що становить 25% від загальної кількості.

Про це повідомляє БІЗНЕС.

Станом на 13:20 20 лютого депутати пройшли 1018 поправок до законопроєкту №2178-10. Це 25% від загальної кількості поправок. Загалом під час підготовки законопроєкту про відкриття ринку землі до другого читання надійшло 4018 поправок і пропозицій від народних депутатів.

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Раніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія прогнозував, що Верховна Рада розглядатиме поправки до законопроєкту щодо обігу земель сільськогосподарського призначення до трьох місяців.

Нагадаємо:

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