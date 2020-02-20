Земельний законопроєкт: Рада розглянула 25% поправок

Верховна Рада розглянула більше ніж тисячі поправок до законопроєкту "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (№2178-10)", що становить 25% від загальної кількості.

Про це повідомляє БІЗНЕС.

Станом на 13:20 20 лютого депутати пройшли 1018 поправок до законопроєкту №2178-10. Це 25% від загальної кількості поправок. Загалом під час підготовки законопроєкту про відкриття ринку землі до другого читання надійшло 4018 поправок і пропозицій від народних депутатів.

Читайте також:

Відкритий ринок землі повинен підвищити рівень ефективності її використання

Землю в користування

Раніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія прогнозував, що Верховна Рада розглядатиме поправки до законопроєкту щодо обігу земель сільськогосподарського призначення до трьох місяців.

Нагадаємо: