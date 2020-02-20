Земельний законопроєкт: Рада розглянула 25% поправок

Верховна Рада розглянула більше ніж тисячі поправок до законопроєкту "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (№2178-10)", що становить 25% від загальної кількості.
Про це повідомляє БІЗНЕС.
Станом на 13:20 20 лютого депутати пройшли 1018 поправок до законопроєкту №2178-10. Це 25% від загальної кількості поправок. Загалом під час підготовки законопроєкту про відкриття ринку землі до другого читання надійшло 4018 поправок і пропозицій від народних депутатів.
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Раніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія прогнозував, що Верховна Рада розглядатиме поправки до законопроєкту щодо обігу земель сільськогосподарського призначення до трьох місяців.
Нагадаємо:
- 13 листопада 2020 року Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт про ринок землі (№2178-10). Документ, зокрема, передбачає з 1 жовтня 2020 року скасування заборони на продаж землі. Очікується, що особами, які можуть набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення, є громадяни України, територіальні громади, держава, юридичні особи України та іноземні громадяни і особи без громадянства у разі набуття в порядку спадкування та обов'язком відчужити ділянку протягом року.
- Верховна Рада планує переглянути обмеження щодо володіння землею при підготовці до другого читання законопроєкту про ринок землі.
- У законі про скасування мораторію на ринок землі планують прописати заборону росіянам або компаніям з російським корінням купувати українську землю.