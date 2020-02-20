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Кукурудза, олія та пшениця: названо топ-10 українського експорту товарів

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На топ-10 товарів в українському експорті 2019 року припадає 43,2% усього експорту, у топ-3 - кукурудза, олія соняшникова та пшениця.

Про це повідомив у Facebook заступник міністра економіки, торговий представник України Тарас Качка, інформує БІЗНЕС

Перше місце у структурі експорту - у кукурудзи (32 млн тонн - на 11 млн більше, ніж минулого року).

"5,2 млрд доларів. 1,7 млрд росту з минулого року. 10,4 відсотки від всього експорту. 15 млн тонн експортовано до ЄС. Зростання 26 відсотків. 4,2 млн тонн - Китай. 3,8 - Єгипет. 2,8 - Туреччина. 1,2 - Ізраїль. Загалом 49 ринків", - написав Качка.

На другому місці - олія соняшникова (3,78 млрд доларів, частка в усьому експорті - 7,6%).

"Індія - 2,1 млн тон (падіння на 20 відсотків). ЄС - 1,77 млн тонн, ріст +37%. Китай - 838 тисяч тонн, ріст +77%. Ірак - майже 400 тисяч, символічний ріст - 2%. Загалом - 59 ринків", - додав заступник міністра економіки.

Замикає топ-3 пшениця - 19,96 млн тонн, 3,65 млрд доларів виручки, частка в експорті - 7,3%. Також у топ-5 котуни з руди залізної (15 млн тонн, виручка - 1,6 млрд доларів, частка в експорті - 3,2%) та концентрати залізні (18,7 млн тонн, виручка -1,42 млрд доларів, частка в експорті - 2,8%).

Далі у топ-10: кабелі (1,32 млрд доларів, частка в експорті - 2,6%), сляби (напівфабрикати з вуглецевої сталі катані або одержані безперервним литтям) - 3,19 млн тонн, виручка - 1,29 млрд доларів, частка в експорті - 2,6%).

На 8 місці - ріпак (3,1 млн тонн, 1,26 млрд доларів виручки, частка в експорті - 2,5%), на 9 - соєві боби (3,6 млн тонн, 1,16 млрд дол виручки, частка в експорті - 2,3%).

Замикає топ-10 - макуха з насіння соняшнику (4,7 млн тонн, виручка - 975 млн дол, частка в експорті - 1,9%).

Нагадаємо, найбільше української продукції імпортує Китай.

Китай експорт імпорт