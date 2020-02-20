У Китаї почали затримувати зарплати через коронавірус 

Компанії КНР почали затримувати зарплати та переводити своїх співробітників на неповний робочий день або відправляти в неоплачувані відпустки через падіння ділової активності, пов'язане з поширенням коронавірусу.

Про це інформує БІЗНЕС із посиланням на Bloomberg.

"Велика кількість приватних компаній у Китаї знизила зарплату, почала затримувати виплати або повністю припинила оплату праці персоналу, заявивши, що економічний ефект внаслідок спалаху коронавірусу не дозволяє покрити витрати на оплату праці", - йдеться у повідомленні.

За розрахунками аналітиків Bloomberg, негативний економічний вплив коронавірусу вже став сильнішим за SARS 2003 року.

Як зазначається, точної інформації про те, скільки саме громадян Китаю втрачають зарплати та виходять в неоплачувані відпустки, немає. Однак відомо, що найбільше спалах ударив по невеликих компаніях, особливо у сфері послуг.

Проблем з оплатою праці зазнають працівники готельного бізнесу та приватних закладів освіти, торговельних центрів, закладів розваг. Через карантин та заборону на пересування саме ці підприємства втрачають найбільше клієнтів.

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