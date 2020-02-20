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У Китаї почали затримувати зарплати через коронавірус 

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Компанії КНР почали затримувати зарплати та переводити своїх співробітників на неповний робочий день або відправляти в неоплачувані відпустки через падіння ділової активності, пов'язане з поширенням коронавірусу.

Про це інформує  БІЗНЕС із посиланням на Bloomberg.

"Велика кількість приватних компаній у Китаї знизила зарплату, почала затримувати виплати або повністю припинила оплату праці персоналу, заявивши, що економічний ефект внаслідок спалаху коронавірусу не дозволяє покрити витрати на оплату праці", - йдеться у повідомленні.

За розрахунками аналітиків Bloomberg, негативний економічний вплив коронавірусу вже став сильнішим за SARS 2003 року.

Як зазначається, точної інформації про те, скільки саме громадян Китаю втрачають зарплати та виходять в неоплачувані відпустки, немає. Однак відомо, що найбільше спалах ударив по невеликих компаніях, особливо у сфері послуг.

Проблем з оплатою праці зазнають працівники готельного бізнесу та приватних закладів освіти, торговельних центрів, закладів розваг. Через карантин та заборону на пересування саме ці підприємства втрачають найбільше клієнтів.

Нагадаємо,коронавірус негативно вплинув на світові ринки сталі – експерт.

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