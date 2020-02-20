"Молоко від фермера" планує збільшити кількість магазинів по всій Україні до 100 штук – Тарас Мороз

Тарас Мороз вже котрий рік поспіль розвиває мережу магазинів натуральних молочних продуктів з коротким терміном зберігання "Молоко від фермера". А починалося все з продажу незбираного молока та продуктів з нього. Про стан речей на сьогодні, плани та перспективи – далі у розмові.

– Тарасе, яким бачите розвиток свого бізнесу в Україні в найближчі роки?

Доволі інтенсивним. Планую у цьому році довести загальну кількість магазинів по всіх регіонах України до 100 штук. Вже на сьогоднішній день у нас в розробці стоїть 10 магазинів. У лютому ми запустили магазин в 500 м кв у Кривому Розі, в Одесі у нас вже нараховується 3 магазини. Свого часу ми починали з мінімального асортименту, а наразі він нараховує більше 150 одиниць товару. Працювати і далі над асортиментом так само є у планах. Ще в цьому році буду інтенсивно розвивати кондитерську зону, в планах відкрити мережу кав’ярнень із зоною кави та випічкою з натуральних продуктів.

– Як оцінюєте свій бізнес в Україні?

Для мене він цілком успішний. Безумовно, є проблеми, які потрібно вирішувати. Постійно треба контролювати якість та кількість, аби задовольняти ринок та наших споживачів.

– Куди будете рухатися далі крім магазинів натуральних молочних продуктів?

Хочу ще розвивати мережу кав’ярень. Я бачу багато хороших локацій, куди ми, як магазин, суто внаслідок технологічних можливостей, не можемо зайти, бо десь не вистачає електроенергії, десь водопостачання не те, як треба. Отож, у такій ситуації ми хочемо зайти меншим форматом – кав’ярнею із зоною своєї випічки та запіканок на основі нашого виробництва.

– Кошти власні, чи, може, залучаєте кредитні ресурси?

Виключно обігові кошти. Ніяких кредиторів ми не маємо і ніколи не мали.

– Звідки Ви прийшли в цей бізнес?

Я різним займався: розвивав мережу автосалонів, виробництвом і продажем меблів займався, журналістом працював, та чого я тільки не робив. Частенько бував у Києві, хоча сам з Білої Церкви. І звертав увагу, що у нас немає ніякої популяризації молочної продукції. Всі пропонують чай чи каву, а от молоко, йогурти можна купити тільки в супермаркеті. Тож я вирішив створити магазини, де люди можуть не тільки придбати молочні продукти, а й скуштувати їх просто на місці, сидячи за столиком з друзями чи родиною.

– Чи є плани з розвитку експорту?

Готова молочна продукція – дуже складна для експорту, бо її важко транспортувати.

Ми декілька разів возили свої запіканки до США, але це виявилося не найкращою нашою ідеєю. Чималі витрати на логістику, короткий термін придатності наших продуктів та специфічний ринок – зробили цю ідею неможливою для реалізації на сьогоднішній день. Тому мені значно цікавіше працювати на наш внутрішній ринок.

– Зі скількома фермерами працюєте по закупівлі молока?

З шістьома фермерами у Київській області. По м’ясу – з однією фермою. Яйця курячі, перепелині, цесарчині – так само 1 ферма. Козині сири – 1 ферма.

– Чи плануєте виробництво нових видів продукції?

Поки ні. Хіба тільки йогурти з новими смаками. Але така ситуація у нас спостерігається регулярно, що це залежить від сезону. Осінню сезон гарбуза – відповідно ми виготовляєм йогурти, запіканти і чізкейки із додаванням свіжого гарбуза. Зимою – сезон цитрусових, ми закуповуємо мандрини і робимо смачні мандаринові продукти. Під Новий Рік – карамельні чізкейки та торти.

– Чи впливає на ваш бізнес валютний курс?

У принципі коливання, які ми бачимо зараз - в межах норми. Коли курс росте, то ми відчуваємо більші фінансові витрати при закупівлі пакувальних матеріалів. А все інше у нас – продукція вітчизняного виробництва. Молоко ми купуємо в Україні, м'ясо теж, борошно – так само українське.

Читайте також: У Києві знову підпалили магазини "Молоко від фермера"

– Прокоментуйте ситуацію з вашими магазинами, які були підпалені?

Наразі вже піймані хулігани, котрі зробили це, ведеться слідство. Далі – будемо бачити. Хоча звичайно це було чиєсь замовлення. Виконавців впіймали, але замовників – ні. Ми понесли міліонні збитки, тому я очікую, що ці люди будуть покарані.

– Завжди складно працювати з виробником молока….

Так, це правда. Але ми намагаємося відштовхуватися від реальної ситуації на ринку, платимо ринкову ціну. До речі, цілий рік платимо ринкову ціну.

– У зв’язку зі складною ситуацією на ринку, багато фермерів вирізають молочні стада та відмовляються від ведення молочного тваринництва. Чи відчуваєте ви це на собі, може, на цінах на сире молоко?

Поки ні, хоча знаємо добре про цю прикру ситуацію. Дефіцит ми не відчуваємо, бо не маємо як таких вже великих масштабів, як ті ж самі промислові молокопереробні підприємства. Ми переробляємо на добу близько 15 тон молока.

– Якби відмотати час назад, ви би пішли в цей бізнес?

Так, 100%. Мені подобається те, що я роблю.

– Яким ви себе бачите років через 10-20?

Успішною і щасливою людиною, який рухається в одному темпі з технічним прогресом! Ми вже розробляємо соціальну мережу для наших клієнтів. Через цю мережу можна відправляти подарунки будь-якій людині, наприклад у вигляді круасану з «Молока від фермера». Тож у майбутньому очікую, що цей проєкт стане популярним серед людей.

– Де шукаєте кадри, які втілюють в життя кожну вашу ідею?

Наймаю їх на роботу. У нас немає кадрової проблеми. Якось так вийшло, що до нас приходять люди, котрі горять так само, як і ми. Наприклад, директор з розвитку, який до нас прийшов сказав, що він готовий у нас працювати навіть, якщо ми йому не будемо платити зарплату. Тепер він у нас працює. Зарплату ми йому, до речі, платимо.