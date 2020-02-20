Volvo закликав ООН здолати нерівність між країнами у сфері безпеки дорожнього руху 

19-20 лютого у Стокгольмі проводиться третя Всесвітня міністерська конференція з безпеки дорожнього руху, організована Швецією та Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Під час заходу делегати з понад 80 держав-членів ООН обговорюють глобальну стратегію вдосконалення безпеки дорожнього руху до 2030 року і надалі.

Зосереджуючись на питаннях безпеки протягом десятиліть, компанія Volvo Cars закликає делегатів ООН, світові уряди та регулювальні органи здолати значну нерівність у сфері безпеки дорожнього руху між розвинутими країнами та країнами, що розвиваються. Незважаючи на прогрес останніх десятиліть, офіційні дані демонструють глибокий розрив між цими країнами у кількості дорожньо-транспортних пригод з фатальними наслідками.

Щорічно в результаті ДТП гине близько 1,35 мільйона осіб. Дані Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) також демонструють: порівняно з розвинутими країнами, ризик смерті через дорожньо-транспортні пригоди утричі вищий у країнах, що розвиваються.

У компанії Volvo Cars вважають: для підвищення безпеки дорожнього руху у всьому світі слід заохочувати використання ременів безпеки через ухвалення та забезпечення дотримання відповідних законів. Вони мають регулювати використання ременів як на передніх, так і задніх сидіннях. А основна дорожня інфраструктура повинна відокремлювати вразливих учасників дорожнього руху від інтенсивного автомобільного трафіку: таким чином, інфраструктуру слід розглядати як ще один ключовий вектор для підвищення безпеки.

Малін Екхольм, керівник Центру безпеки Volvo Cars, підкреслила: необхідно усунути прогалини та нерівність у сфері безпеки, яку демонструють всесвітні дані. Це можливо за допомогою технологій та зміцнення культури безпеки у всьому світі. Треба усвідомлювати потребу у ременях безпеки та знати варіанти їх використання. Водночас інфраструктуру слід спрямувати на підвищення безпеки вразливих учасників дорожнього руху, пішоходів та велосипедистів.

Volvo Cars прагне долучитися до глобальних ініціатив у сфері безпеки дорожнього руху: володіючи відповідними знаннями, компанія десятиліттями співпрацює з урядами, науковими колективами та регулювальними органами. Минулого року вона розмістила відкриту базу даних із результатами багаторічних досліджень з безпеки.

«Volvo Cars має багаторічний досвід посилення рівня безпеки завдяки співпраці, що є вирішальним фактором успіху для нашого лідерства у цій сфері, — додала Малін Екхольм. — Глибше розуміння цінності та необхідності належного базового захисту є надзвичайно важливим, і нам потрібна допомога ООН та парламентаріїв для розв’язання цього питання за допомогою законодавства та інформування. У Volvo Cars ми з нетерпінням чекаємо можливості стати частиною цього процесу і зробити свій внесок».

Сучасний триточковий ремінь безпеки, вперше представлений Volvo Cars в 1959 році, є найважливішим засобом безпеки в автомобілі. Без нього решта прогресивних технологічних функцій системи безпеки стають менш ефективними: наприклад, автоматичне гальмування краще спрацює, якщо водій та всі пасажири в салоні пристебнуті ременями та надійно зафіксовані у кріслі. Аналогічно і з дитячими системами безпеки, які допомагають захистити дітей різного віку.

Лише 105 країн у світі ухвалили закони про ремені безпеки для пасажирів як передніх, так і задніх сидінь. Тому Volvo Cars закликає ООН спонукати законодавців усього світу адаптувати закони про ремені безпеки та забезпечити їх дотримання — стосовно усіх пасажирів в усіх транспортних засобах.

Оскільки більше половини загальносвітових випадків смерті внаслідок ДТП припадає на велосипедистів, пішоходів та водіїв мотоциклів, компанія Volvo Cars також рекомендує державам-членам ООН зосередити витрати на посиленні безпеки дорожнього руху. Наприклад, чітко розмежувати пішохідні та велосипедні смуги та встановити бар'єри для захисту найбільш вразливих учасників дорожнього руху. Volvo Cars впевнена, що впровадження зручних для реалізації інфраструктурних змін, які відмежують автомобілі від пішоходів і велосипедистів, може врятувати тисячі життів.

Починаючи з 1960-х років, дані реальних розслідувань щодо ДТП, проведених компанією Volvo Cars, допомогли шведській владі запровадити нові функції безпеки: наприклад, ліхтарні стовпи, що здатні пластично деформуватися, або ж оновлені конструкції огороджень та пішохідні доріжки, відокремлені від доріг.

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Детальна інформація щодо глобальних досліджень ВООЗ у сфері безпеки дорожнього руху є в останній Доповіді про стан безпеки дорожнього руху у світі (Global Status Report on Road Safety). Доступ до даних ВООЗ щодо безпеки дорожнього руху можна отримати через веб-сайт.

Volvo Car Group

Компанія Volvo Cars була заснована 1927 року. Сьогодні – це один з найбільш відомих і шанованих у світі автомобільних брендів, який у 2018 продав 642 253 автомобілів приблизно в 100 країнах світу. З 2010 року Volvo Cars входить до складу Zhejiang Geely Holding (Китай).

У 2018 році у Volvo Cars постійно працювали приблизно 43 000 (39 500) співробітників. Головний офіс Volvo Cars, розробка продукції, маркетингові та адміністративні функції зосереджені в Гетеборзі (Швеція), головний офіс китайського підрозділу – в Шанхаї. Основні виробничі підприємства знаходяться в Гетеборзі (Швеція), Генті (Бельгія), Південній Кароліні (США), Ченду та Дацині (Китай). Двигуни виробляються на заводі в Скьовде (Швеція) і Чжанцзякоу (Китай), а комплектуючі – в Улуфстрьомі (Швеція).

В межах нової стратегії Volvo Cars прагне забезпечити свободу пересування для клієнтів через персоналізований, безпечний та відповідальний підходи. Цю мету відображає низка бізнес-цілей: очікується, що до середини наступного десятиліття половину світових продажів складатимуть повністю електричні автомобілі, а половина прибутку надходитиме від прямих продажів. Водночас компанія продовжує скорочувати обсяги викидів вуглецю, щоб до 2040 року перейти до безпечного для клімату виробництва.

Про офіційного імпортера

«Віннер Імпортс Україна, Лтд.» є одним із лідерів вітчизняного автомобільного бізнесу, що понад 27 років веде успішну діяльність в Україні. Наша дилерська мережа, яка офіційно представляє Ford, Volvo, Jaguar, Land Rover, Porsche та Bentley, пропонує автомобілі, запчастини, сервісне обслуговування та клієнтський досвід світового рівня у понад 50 дилерських центрах та сервіс партнерах. «Віннер Коледж» навчає та розвиває всіх членів команди «Віннер» задля забезпечення сервісу найвищого рівня. Також «Віннер» будує та обслуговує житлову та комерційну нерухомість. «Віннер» націлений бути прикладом чесного, прозорого і соціально відповідального бізнесу, підвищувати якість життя клієнтів і співробітників, надаючи першокласні товари, послуги та кар'єрні можливості. З детальною інформацією ви можете ознайомитися на сайті www.winner.ua











