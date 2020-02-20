До програми "Доступних кредитів" приєднались 3 приватних банки

Рада Фонду розвитку підприємництва, який адмініструє програму "Доступні кредити 5-7-9%", прийняла рішення задовольнити заявки АТ АКБ "ЛЬВІВ", АТ "КРЕДОБАНК" та АТ "ПУМБ".

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну, передає БІЗНЕС.

"Бажання приватних банків, у тому числі з іноземним капіталом, приєднатися до програми свідчить про прозорі і зрозумілі методи роботи Фонду.

Невдовзі клієнти нових установ-партнерів зможуть скористатися умовами програми", - заявив директор Офісу адміністрування проектів міжнародного фінансового співробітництва Міністерства фінансів Руслан Гашев.

Наразі скористатися програмою дешевого кредитування можна, звернувшись до семи банків: Ощадбанку, Приватбанку, "Укргазбанку", "Укрексімбанку", Банку "Львів", "Кредобанку" та "ПУМБ".

Нагадаємо, за два тижні бізнес надіслав понад 4 тисячі заявок.