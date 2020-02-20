У МВФ назвали три сценарії розвитку української економіки

В Міжнародному валютному фонді описали три сценарії можливого розвитку України: від найуспішнішого - з повним реформуванням, до середнього - з частковими реформами, і до найпесимістичного - з відкатом реформ.
Про це заявив постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман, передає БІЗНЕС із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Перший сценарій передбачає повне реформування (подолання відставання, ринок землі без обмежень) і зростання ВВП 6% щорічно, що дозволить населенню стати багатшими на 60% за 20 років, і досягти сьогоднішнього рівня Польщі приблизно в 2038 році.
Другий варіант - часткові реформи (збереження розриву в судовій системі і ринок землі з обмеженнями) і зростання на 4%, що зробить населення найбагатше на 20%.
У третьому сценарії - відкат реформ (без ринку землі) і зростання темпами до 1,5% - населення через 20 років стане на 20% біднішими, ніж сьогодні, вважає Люнгман.
Згідно представленої презентації, нинішній темп реформ в Україні - це сценарій між другим і третім.
Серед першочергових сфер, де Україна особливо відстає від країн Європи, представник МВФ назвав судову систему і верховенство права (рівень корупції, захисту прав власності), товарні ринки (рівень конкуренції і регулювання) і фінансовий сектор (доступ до фінансування, стійкість банків).
Серед інших секторів, де також є відставання, проте не таке значне, Люнгман вказав торгівлю і відкритість (тарифи і нетарифні бар'єри), R&D, оподаткування і ринок праці (хоча по ринку праці, відповідно до поданої ним презентації, позиції України виглядають краще, ніж в Польщі).
Нагадаємо:
- 26 вересня місія МВФ завершила свою роботу в Україні. У МВФ повідомили, що продовжать обговорення нової трирічної програми в рамках розширеного фінансування України в найближчі тижні.
- 17 жовтня українська делегація зустрілася у Вашингтоні з керівництвом МВФ.
- 13 листопада олігарх Ігор Коломойський закликав Україну відмовитися від грошей МВФ і звернутися за фінансовою допомогою до Росії.
- 14 листопада місія МВФ прибула до Києва.
- Українська влада планує закінчити співпрацю з МВФ у 2023 році, а програма, щодо якої наразі тривають переговори, має стати останньою.
- В січні на Всесвітньому економічному форумі в Давосі відбулася зустріч виконавчого директора МВФ Крісталіни Георгієвої з президентом Володимиром Зеленським, на якій глава Фонду відзначила прогрес країни в реалізації програми реформ.
- Гончарук раніше заявляв, що Україна отримає транш від Міжнародного валютного фонду (МВФ) впродовж декількох місяців.