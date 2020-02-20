У МВФ назвали три сценарії розвитку української економіки

В Міжнародному валютному фонді описали три сценарії можливого розвитку України: від найуспішнішого - з повним реформуванням, до середнього - з частковими реформами, і до найпесимістичного - з відкатом реформ.

Про це заявив постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман, передає БІЗНЕС із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Перший сценарій передбачає повне реформування (подолання відставання, ринок землі без обмежень) і зростання ВВП 6% щорічно, що дозволить населенню стати багатшими на 60% за 20 років, і досягти сьогоднішнього рівня Польщі приблизно в 2038 році.

Другий варіант - часткові реформи (збереження розриву в судовій системі і ринок землі з обмеженнями) і зростання на 4%, що зробить населення найбагатше на 20%.

У третьому сценарії - відкат реформ (без ринку землі) і зростання темпами до 1,5% - населення через 20 років стане на 20% біднішими, ніж сьогодні, вважає Люнгман.

Згідно представленої презентації, нинішній темп реформ в Україні - це сценарій між другим і третім.

Серед першочергових сфер, де Україна особливо відстає від країн Європи, представник МВФ назвав судову систему і верховенство права (рівень корупції, захисту прав власності), товарні ринки (рівень конкуренції і регулювання) і фінансовий сектор (доступ до фінансування, стійкість банків).

Серед інших секторів, де також є відставання, проте не таке значне, Люнгман вказав торгівлю і відкритість (тарифи і нетарифні бар'єри), R&D, оподаткування і ринок праці (хоча по ринку праці, відповідно до поданої ним презентації, позиції України виглядають краще, ніж в Польщі).

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