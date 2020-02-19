Уряд розподілив 4 млрд держпідтримки аграріїв на 2020 рік

4 мільярда державної підтримки аграріїв будуть спрямовані на здешевлення кредитів, компенсацію вартості купівлі сільгосптехніки українського виробництва та інше.

Про це повідомляє прем’єрміністр Олексій Гончарук на своєму Telegram-каналі, інформує БІЗНЕС.

Згідно з проектом постанови Кабінету міністрів, текст якого є у розпорядженні агентства "Інтерфакс-Україна", з коштів по даному напрямку, зокрема, планується компенсувати вартість введених в дію близько 50 тваринницьких ферм і комплексів, а також вартість будівництва п'яти тваринницьких об'єктів за рахунок залучених кредитних ресурсів в 2018-2019 рр.

У документі наголошується, що на часткову компенсацію вартості сільгосптехніки та обладнання вітчизняного виробництва буде виділено 1 млрд грн.

Тим часом, згідно з пояснювальною запискою, в 2019 році за даним напрямком 9,5 тис. сільськогосподарських товаровиробників купили 26,07 тис. од. техніки та обладнання на загальну суму 5,8 млрд грн.

На здешевлення кредитів планується направити 1,2 млрд грн, що, за підрахунками уряду, дозволить здешевити кредити в загальному обсязі понад 15,5 млрд грн, в тому числі 7,2 млрд грн - короткострокові кредити, 8,3 млрд грн - середньострокові і довгострокові.

Для фінансової підтримки розвитку фермерських господарств буде виділено 185 млн грн, для розвитку садівництва, виноградарства, і хмелярства - 400 млн грн.

Ще 215 млн грн планується направити сімейним фермерським господарствам додаткової фінпідтримки через механізм доплати на користь застрахованих осіб.

Нагадаємо, Мінекономіки презентувало модель держпідтримки аграріїв.