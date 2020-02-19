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Харківський аеропорт увійшов до трійки найбільш швидкозростаючих в Європі

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Аеропорт "Харків" за підсумками 2019-го року посів третє місце в рейтингу Міжнародної ради аеропортів по приросту пасажиропотоку, його показники збільшилися на 38,4%.

Про це повідомляє  БІЗНЕС із посиланням на ACI Europe.

Згідно з даними ACI Europe, на першому і другому місці знаходяться аеропорти Охрида (Північна Македонія, + 72,1%) і Кутаїсі (Грузія, + 41,6%).

При цьому приріст пасажиропотоку аеропорту "Бориспіль" склав 21,1%

Дослідження проводилося серед аеропортів Європи, згідно із загальними результатами аеропорти країн ЄС знизили показники в 2019 году на 3,2%, в той час як аеропорти країн не членів ЄС, збільшили пасажиропотік на 1,9%.

Нагадаємо, у червні "Бориспіль" очолив рейтинг аеропортів Європи.

Довідка: Європейське відділення Міжнародної ради аеропортів (ACI Europe), що базується в Брюсселі, представляє понад 500 аеропортів в 46 європейських країнах. Члени ACI Europe забезпечують понад 90% комерційних повітряних перевезень в Європі: 2,3 мільярда пасажирів, а також 21,2 мільйона тонн вантажів і 25,7 мільйона повітряних перевезень за підсумками 2018 року.

рейтинг Харківський аеропорт Ярославського