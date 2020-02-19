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Кабмін створив Координаційний центр з питань промисловості

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Кабінет міністрів створив Координаційний центр з питань промисловості, мета якого вирішення проблем галузі та запобігання кризовим ситуаціям.

Про це повідомив прем’єрміністр Олексій Гончарук у своєму Telegram-каналі, 

"Уряд створить нові робочі місця та забезпечить зростання промислового виробництва.

Для цього ми створюємо Координаційний центр з питань промисловості, який працюватиме під моїм керівництвом", - пише прем’єр.

До складу Координаційного центру увійшли представники Мінфіну, Мінінфраструктури, Мінекоенерго, ДПС, ДМС та Держстату.

Зазначається, що мета уряду — посилити співпрацю між представниками промисловості й органів державної влади задля вирішення нагальних проблем галузі.

Нагадаємо, виробники звернулися до Милованова з пропозиціями щодо розвитку промвиробництва.

Кабмін Координаційний центр з питань промисловості