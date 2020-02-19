Держава у смартфоні: Додаток "Дія" лідирує в App Store та Play Market

Про це інформує БІЗНЕС із посиланням на Facebook-сторінку застосунку.

"Майже 1,5 млн завантажень — це не жарт. Скоро заведемо Tik Tok, щоб денсити на радощах, як діти. До речі, і Tik Tok ми випереджаємо. Додаток державних послуг "Дія" лідирує в App Store (Україна) та очолює Play Market (Україна)", – йдеться в повідомленні.

1,18 млн авторизованих користувачів (ті, хто авторизувалися через банки), 1,46 млн унікальних користувачів (ті, хто завантажили Дію без проходження авторизації). Серед унікальних: 940 тис. користувачів Android та 512 тис. користувачів iOS.

Нагадаємо, "Дія" - це мобільний застосунок, який дозволить зберігати необхідні документи в електронному вигляді і спростить користування державними послугами онлайн.

Як зазначають у Мінцифри, "Дія" – це мобільний застосунок, покликаний зберігати всі необхідні документи в електронному вигляді. У першу чергу буде запущено електронні посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

"Дія. Цифрова грамотність" – це перша національна онлайн-платформа, що допоможе українцям освоїти базові цифрові навички, батькам захистити дітей від небезпеки в інтернеті, а вчителям – робити уроки ще цікавішими за допомогою онлайн-інструментів", - йдеться у повідомленні міністерства.

Нагадаємо, 6 лютого Зеленський презентував мобільний додаток "Дія".