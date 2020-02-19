Фонд держмайна цього року хоче продати понад 500 підприємств

Про це під час круглогу столу щодо аспектів реалізації політики у сфері приватизації в Україні та запровадження соціальних компенсаторів під час приватизації об'єктів державної власності сказав голова Фонду державного майна України Дмитро Сенниченко, повідомляє БІЗНЕС з посиланням на Укрінформ.

"У цьому році ми плануємо продати понад 500 підприємств. Серед них будуть малі об'єкти, нерухомість і так звані непрацюючі об'єкти", - сказав Сенниченко.

За його словами, приватизація має принести державному бюджету близько 12 млрд гривень, з них 6 млрд будуть залучені до бюджету від малої приватизації та 6 млрд грн - від великої.

Він також зазначив, що ФДМУ будуть передані на приватизацію і сільськогосподарські підприємства.

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"Є блок сільськогосподарських підприємств, але поки немає розуміння, за якою формулою будуть приватизовані ті підприємства, у яких є великі наділи землі", - сказав голова ФДМУ.

Нагадаємо, Фонд держмайна запустив новий сайт приватизації.