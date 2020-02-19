Найбільше української продукції імпортує Китай

Потіснивши на третє місце Індію, яка три роки поспіль утримувала перше місце, лідерство у топ-10 найбільших імпортерів української агропродукції у 2019 році виборов Китай.

Про це проінформував Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки", передає БІЗНЕС.

"Вартісні обсяги поставок вітчизняної сільгосппродукції до Китаю становили минулого року 1,955 млрд дол. При цьому частка Китаю у вітчизняному експорті агропродовольства становила торік 8,7%", - йдеться у повідомленні.

Основними споживачами української сільгосппродукції стали: Китай, Єгипет, Індія, Туреччина, Нідерланди, Іспанія, Німеччина, Польща, Італія та Білорусь.

Китай, Єгипет і Туреччина торік збільшили обсяги закупівель українського агропродовольства більш як у півтора рази порівняно з 2018 роком.

Як зазначили в ІАЕ, у 2019 році продукція АПК склала 44,6% у загальному експорті з України.

За підсумками календарного 2019 року зафіксовано найбільші в історії України обсяги експорту зерна (56,7 млн тонн) та соняшникової олії (6,1 млн тонн).

Серед інших товарів, було досягнуто максимальні кількісні значення в експорті незгущених молока і вершків без цукру (25 тис. тонн), яєць птиці у шкаралупі та без (144 тис. тонн), волоських горіхів (68 тис. тонн), крохмалю (83 тис. тонн) та консервованих томатів (59 тис. тонн).

Закупки агроподукції Азією у 2019-му році збільшилися на 17,5% (до 9,4 млрд дол). Частка азійських країн склала торік 42,2% від загального української агроекспорту.

Обсяги закупок ЄС за рік збільшилися на 19% (до 7,5 млрд дол). У 2019-му році частка ЄС у вітчизняному експорті агропродовольства становила 33,5%. Це найвищий показник за часи незалежності.

Обсяги поставок до країн Африки 2019 року збільшилися за рік на 43% і становили 3,3 млрд дол. (частка у 14,9% від українського експорту сільгосппродукції)

Поставки агропродовольства до країн СНД, залишилися на рівні 2018 року і склали 1,5 млрд дол. (частка 6,5%).