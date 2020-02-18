14 українських стартапів отримають tech-експертизу корпорацій

Акселераційний хаб Sector X працює у рамках індустріальних треків, тобто бізнес напрямків. 13 лютого офіційно було відкрито 3 з них: логістику, медицину та б’юті.

Партнери Sector X на цих треках — “L’Oréal Group” , “Фокстрот” та “Фармак”. Це вперше великий український і міжнародний бізнес так тісно співпрацюватиме зі стартапами.

“Більше того у нас будуть нові партнери і нові треки. Ми хочемо охопити всі конкурентні індустрії в країні: агро, рітейл, фінтех та інші” - сказав CEO Sector X Acceleration Hub Андрій Комаровський.

Ми відібрали 14 команд: 7 на трек б’юті, 4 на трек логістика, 3 на трек медицина. Але це тільки на сьогодні. Список стартапів буде постійно поповнюватись, так як ми не зупиняємо процес подачі заявок. “Ми зрозуміли, що для команд на українському ринку 3 місяці стандартної акселераційної програми недостатньо. Тому ми будемо працювати з командами у хабі до 10-ти місяців. Сподіваємось, за цей час вони запустять з корпораціями успішні пілоти. Також у хабі буде відбуватися ротація стартапів, тому закликаємо всіх подаватися. ”

Список стартапів, що пройшли на треки:

Logistics

Tocan - рішення для точного вимірювання об’єму предметів. Виміряли точно - не втратили простір у вантажівці - не втратили гроші. Задля цього ми використовуємо техніку комп’ютерного зору: поверхня площі, на яку ставлять об’єкти, розмічується мітками. Над цією зоною ставлять камери під певним кутом і таким чином імітують зір людини і нейронні зв’язки.

UNIORDER - це хмарна інтегрована система управління продажами, замовленнями, товарними запасами.

Bazzilla - маркетплейс b2b товарів для онлайн рітейлу.

Sovtes - онлайн рішення для ефективного управління грузовими перевозками. Зменшують витрати на магістральних перевезеннях і контролюють весь процес з момента публікації заявки до обміну документами.



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