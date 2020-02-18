Укргазбанк профінансував закупівлю 19 одиниць комунальної техніки для Запоріжжя

Таку інформацію оприлюднили у пресслужбі банку, інформує БІЗНЕС.

Так було придбано 4 легкових автомобілі RENAULT, 4 екскаваторів-навантажувачів різної комплектації, а також 11 ремонтних автомайстерень. Загалом було витрачено на техніку 16,5 млн грн.

Наразі обсяг угод державного Укргазбанку з комунальним сектором перевищив 1 млрд грн.

Загалом у 2019 році Укргазбанк надав фінансування муніципалітетам на понад 3,7 млрд грн, а це – новий транспорт в українських містах, відремонтовані дороги, утеплені заклади освіти та медичні установи тощо.

«Комунальники потребують підтримки, саме тому ми пропонуємо просту програму фінансового лізингу з максимально зручними та лояльними умовами фінансування, що без зайвого навантаження на бюджет допомагає оновити міський транспорт. Це унікальні умови, які сьогодні не надає жоден український банк, а також дійсно легкий спосіб отримати сучасний якісний транспорт», - стверджує Голова Правління Укргазбанку Кирило Шевченко

Банк також плідно співпрацює із муніципалітетами в усіх куточках України. Наприклад, в Енергодарі Укргазбанк профінансував розвиток інфраструктури міста, де кредитні кошти влада спрямувала на капітальний ремонт дорожнього покриття головних вулиць, аби ті відповідали екологічним стандартам і були зручними та безпечними для пересування усіх без винятку жителів. У Вінниці Укргазбанк та Visa запустили систему оплати проїзду в тролейбусах, трамваях та автобусах за допомогою сучасного та зручного способу – безконтактних банківських карток. Проте левова частка проэктів – це, все ж таки, модернізація транспорту. Так, на умовах лізингу Укргазбанк профінансував українські комунальні підприємства на придбання нового сучасного міського транспорту та спецтехніки.