Нефьодов заявив, що законопроєкт про криміналізацію контрабанди завершать за кілька тижнів 

За кілька тижнів законопроєкт про криміналізацію контрабанди буде готовий, і його можна буде подавати на узгодження до органів.

Про це розповів глава Державної митної служби Максим Нефьодов у інтерв'ю РБК-Україна, передає БІЗНЕС.

"Через кілька тижнів, я сподіваюсь, ми подамо законопроєкт на узгодження до органів. Спочатку його має прийняти Кабмін, і далі він іде до Верховної ради. Ми сподіваємося, що цей законопроєкт буде поданий від Кабінету міністрів і далі вже у комітеті будемо дискутувати і з фракцією "Слуги народу", і з іншими фракціями, адже голос меншості теж треба чути", – зазначив Нефьодов.

За очікуваннями очільника митниці, на розгляд Ради законопроєкт може потрапити досить швидко, відлік часу ведеться не на місяці.

"Я абсолютно розумію, що докорінні зміни вимагають часу, інституцій і поведінки. Але одночасно чудово розумію бажання суспільства бачити зміни зараз і якомога швидше. Люди цього заслуговують, тому намагаємось те, що ми можемо прискорити, прискорити максимально", - зазначив він.

За словами Нефьодова, зміна законодавства має потягнути за собою зміну суспільного ставлення до контрабанди, що є дуже важливою складовою для боротьби з цим явищем.

"Чому людина на Закарпатті, яка їздить на Range Rover, знімає з нього панель, вкладає туди 1600 пачок цигарок, і ми потім усе це ловимо і конфіскуємо? Тому що так завжди було і ризики були абсолютно мінімальні. А заробити собі додаткову тисячу доларів на бензин наче й не завадить. До того ж це є соціально прийнятним в оточенні цих людей. Ніхто не засуджує таких людей. Багато людей на Закарпатті можуть прямо вам сказати: "Так ми ж живемо з кордону, так ми жили, батьки наші жили і все було нормально". Тому у людей змінюється мотивація і згодом, сподіваюсь, у них будуть інші моделі поведінки. Якщо у друга відібрали Range Rover, у сусіда відібрали Range Rover – ну, напевно, інші вже не будуть ризикувати своїм Range Rover", - наголосив він.

На думку Нефьодова, криміналізація такого явища як контрабанда зробить його невигідним, а отже - позбавить сенсу.

"З одного боку, мають зростати ризики для контрабанди. Бо страшно возити за маленькі гроші з великими ризиками, треба закладати все більшу і більшу "подушку безпеки" для того, щоб відкупитися. Ловлять більше, тому возити дешевші товари стає невигідно", - підкреслив керівник митного органу.

Нагадаємо, ДМС сконцентрувалася на трьох основних напрямках боротьби з контрабандою.