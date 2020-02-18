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Кабмін планує створити мільйон робочих місць

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Прем’єрміністр Олексій Гончарук висловив сподівання на створення у цьому році 200 тисяч нових робочих місць.

Про це він написав у своєму Facebook, передає БІЗНЕС.

"Мета нашого Уряду на 2020-й рік –– це +200 тис. нових легальних робочих місць та скорочення пошуку роботи в середньому з 3,6 до 2 місяців", – йдеться в повідомленні.

За наступних 5 років Кабмін ставить собі за мету створити 1 мільйон робочих місць. За словами керівника уряду, наразі майже кожен 5-й українець працює неофіційно. Така зайнятість позбавляє робітників багатьох прав у відносинах з роботодавцем.

У рамках програми створення нових легальних робочих місць, 600 інспекторів праці провели роз'яснювальну роботу з понад 180 тис. роботодавців. До таких візитів також долучались Пенсійний фонд, податкова, служба зайнятості та органи місцевого самоврядування.

"У результаті таких дій, повідомляє прем’єр, за два тижні було укладено понад 107 тис. трудових договорів з 202 тис. працівниками. Загальна динаміка працевлаштування у тих сферах, де проводилась інформаційна кампанія, зросла на 25,8% у порівнянні із січнем минулого року. З 10 лютого почалась інспекційна кампанія. "Інспектори перевірятимуть роботодавців, що мають потенційно незадекларованих 4 і більше осіб", – повідомив Гончарук. Триватимуть такі заходи до 21 лютого.

Нагадаємо, інспектори Державної служби праці відвідали 184 319 підприємств та виявили 315 суб'єктів, які вели господарську діяльність без державної реєстрації та використовували незадекларовану працю.

економіка Кабмін робочі місця