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Боротьба із тіньовою зайнятістю: Милованов розповів про перші результати

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Інспектори Державної служби праці відвідали 184 319 підприємств та виявили 315 суб'єктів, які вели господарську діяльність без державної реєстрації та використовували незадекларовану працю.

Про це повідомив у Facebook міністр економіки Тимофій Милованов, інформує БІЗНЕС.

"Тобто цих підприємств не існує, але ж люди там працювали. 700 українців взагалі ніяк не оформлені. Чи це не рабство?", - додав міністр.

"Поки інспектори працювали "у полях", роботодавці масово почали надсилати до податкової повідомлення про оформлення трудових відносин. На роботу в сфері торгівлі, тимчасового розміщення та громадського харчування оформили понад 123 тисячі людей. Дуже крутий результат", - зазначив Милованов.

За його словами, п'ята частина усіх зайнятих українців працюють "без трудової".

"Це ризик - для працівника залишитися без грошей та компенсацій (при травмі, наприклад), а для роботодавця - отримати штраф до 141 тис грн", - наголосив в голова Мінекономіки.

Він написав, що наразі триває інспекційна кампанія - коли інспектори вже не розяснюють, а штрафують тих, хто не впорядкував трудові відносини з найманими працівниками.

"Далі - рейди по підприємствам будівельної галузі, сільського господарства, транспорту", - зазначив міністр.

 

тіньова економіка Тимофій Милованов зайнятість