Боротьба із тіньовою зайнятістю: Милованов розповів про перші результати

Інспектори Державної служби праці відвідали 184 319 підприємств та виявили 315 суб'єктів, які вели господарську діяльність без державної реєстрації та використовували незадекларовану працю.

Про це повідомив у Facebook міністр економіки Тимофій Милованов, інформує БІЗНЕС.

"Тобто цих підприємств не існує, але ж люди там працювали. 700 українців взагалі ніяк не оформлені. Чи це не рабство?", - додав міністр.

"Поки інспектори працювали "у полях", роботодавці масово почали надсилати до податкової повідомлення про оформлення трудових відносин. На роботу в сфері торгівлі, тимчасового розміщення та громадського харчування оформили понад 123 тисячі людей. Дуже крутий результат", - зазначив Милованов.

За його словами, п'ята частина усіх зайнятих українців працюють "без трудової".

"Це ризик - для працівника залишитися без грошей та компенсацій (при травмі, наприклад), а для роботодавця - отримати штраф до 141 тис грн", - наголосив в голова Мінекономіки.

Він написав, що наразі триває інспекційна кампанія - коли інспектори вже не розяснюють, а штрафують тих, хто не впорядкував трудові відносини з найманими працівниками.

"Далі - рейди по підприємствам будівельної галузі, сільського господарства, транспорту", - зазначив міністр.