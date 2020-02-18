Ще 11 банків подали заявки на участь у програмі "Доступні кредити 5−7−9%"

Ще 11 банків подали заявки на участь у програмі – Кредобанк, ПУМБ, Райффайзен Банк Аваль, ОТП Банк, Альфа-Банк, Правекс Банк, Кредитвест Банк, Львів, Банк Восток, Банк Альянс та МІБ

Про це йдеться в звіті уряду, який опублікований на його сайті, інформує БІЗНЕС.

Фонд розвитку підприємництва розгляне заявки найближчим часом.

За перший тиждень дії програми Укргазбанк видав 13 кредитів, Ощадбанк — один. ПриватБанк та Укрексімбанк кредити в перший тиждень не видавали.

Прем'єрміністр України Олексій Гончарук повідомив, що за перші два тижні державні банки вже видали пільгових кредитів на 27,1 млн грн. "11 комерційних банків практично завершили процедури приєднання до програми, тому очікуємо вже найближчим часом істотне зростання кількості виданих кредитів", — додав він.

Нагадаємо, у Кабміні розповіли, скільки видали "Доступних кредитів" за 2 тижні.