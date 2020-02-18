У МВФ анонсували візит експертів до Києва

Експерти Міжнародного валютного фонду відвідають Україну для проведення технічних обговорень політики економічного зростання.
Про це заявив постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман, передає БІЗНЕС із посиланням на офіс МВФ у Києві.
"Команда в складі кількох експертів Міжнародного валютного фонду відвідає Київ для проведення технічних обговорень політики, спрямованої на досягнення потужного зростання і забезпечення стабільності", - йдеться в повідомленні.
17 лютого завершилася дія попередньої програми співпраці між Україною і МВФ в рамках механізму stand-by.
Нагадаємо:
- 26 вересня місія МВФ завершила свою роботу в Україні. У МВФ повідомили, що продовжать обговорення нової трирічної програми в рамках розширеного фінансування України в найближчі тижні.
- 17 жовтня українська делегація зустрілася у Вашингтоні з керівництвом МВФ.
- 13 листопада олігарх Ігор Коломойський закликав Україну відмовитися від грошей МВФ і звернутися за фінансовою допомогою до Росії.
- 14 листопада місія МВФ прибула до Києва.
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- Гончарук раніше заявляв, що Україна отримає транш від Міжнародного валютного фонду (МВФ) впродовж декількох місяців.