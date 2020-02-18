У МВФ анонсували візит експертів до Києва

Про це заявив постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман, передає БІЗНЕС із посиланням на офіс МВФ у Києві.

"Команда в складі кількох експертів Міжнародного валютного фонду відвідає Київ для проведення технічних обговорень політики, спрямованої на досягнення потужного зростання і забезпечення стабільності", - йдеться в повідомленні.

17 лютого завершилася дія попередньої програми співпраці між Україною і МВФ в рамках механізму stand-by.

Нагадаємо: