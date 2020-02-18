Державні лікарні та виші можуть передати приватним інвесторам

У Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства вважають, що у майбутньому держава зможе передавати у концесію (в управління приватним інвесторам) державні університети та лікарні.

Про це заявив міністра розвитку економіки Тимофія Милованова під час презентації стратегії економічного зростання, інформує БІЗНЕС із посиланням на Громадське.

"Щодо концесії, я зазначив, що у нас є пакети портів, аеропортів та вокзалів. У майбутньому, я думаю, можливо говорити і про лікарні, і про університети", — заявив міністр.

За його словами, передача об'єктів соціальної та освітньої інфраструктури у приватні руки залежатиме, перш за все, від конкретних мов та стратегічних завдань. Наразі ж у концесію держава передає переважно інфраструктурні об'єкти.

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