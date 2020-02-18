Проблемні площини реновації старого житла

Юрій Гаврилечко

Дилер майбутнього! А як бути сьогоднi…

Олег Диващук

Особливості сучасної класифікації житла 

Ярослава Чапко

Нове фінансове ярмо під солодкі обіцянки

Олег Лиховид

Україна – не полігон для випробування…

Віталій Ільченко

ГБО як засіб збагачення?

Divaschook

Уроки примусу до пенсійного щастя

Олег Лиховид

Авто як символ статусу? Чи ні?

Олег Диващук

Від поля до порту: як зміниться…

Іван Кунь

19
Ср., лют.
12 Нові матеріали

Державні лікарні та виші можуть передати приватним інвесторам

Новини
Налаштування
  • Дуже маленький Маленький Стандартний Збільшений Великий
  • Стандартний Helvetica Segoe Georgia Times

У Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства вважають, що у майбутньому держава зможе передавати у концесію (в управління приватним інвесторам) державні університети та лікарні.

Про це заявив міністра розвитку економіки Тимофія Милованова під час презентації стратегії економічного зростання, інформує БІЗНЕС із посиланням на Громадське.

"Щодо концесії, я зазначив, що у нас є пакети портів, аеропортів та вокзалів. У майбутньому, я думаю, можливо говорити і про лікарні, і про університети", — заявив міністр.

За його словами, передача об'єктів соціальної та освітньої інфраструктури у приватні руки залежатиме, перш за все, від конкретних мов та стратегічних завдань. Наразі ж у концесію держава передає переважно інфраструктурні об'єкти. 

Нагадаємо:

Концесія державні об'єкти