Коронавірус негативно вплинув на світові ринки сталі – експерт 

Головним негативним трендом для більшості галузей промисловості стала зростаюча кількість підтверджених випадків коронавіруса в Китаї. І хоча китайський уряд оперативно реагує і приймає заходи щодо мінімізації наслідків епідемії, позитивний ефект від них стальна галузь навряд чи зможе відчути раніше середини березня.

Про це йдеться в прес-релізі ДП «Укрпромзовнішекспертиза», повідомляє БІЗНЕС.

Враховуючи епідеміологічну ситуацію спотова ціна на гарячекатані та холоднокатані рулони в самому в Шанхаї за минулий тиждень упала. Знизилися також і експортні ціни на гарячекатані та холоднокатані рулони приблизно на $15-30/т, до $460-470/т та $515-530/т, відповідно (умови відвантаження fob). Незважаючи на рекордне падіння цін, більшість покупців із обережністю ставляться до постачання прокату із Китаю.

Вплив китайської епідемії найсильніше вплинув на ринки країн Південно-Східної Азії. Рівень цін на гарячекатаний та холоднокатаний прокат в регіоні озвучується на рівні $465-485/т та $525-540/т, відповідно (умови відвантаження cfr). За словами аналітика ДП «Укрпромзовнішекспертиза», Олега Гнітецького, ринок Італії відреагував на ситуацію незначним зниженням цін на рулони – гарячекатаний прокат коштує €440-450/т, а холоднокатаний – €520-525/т (умови відвантаження exw). Водночас, падіння попиту на прокат та зниження ціни на металобрухт змусили турецьких виробників йти на поступки: гарячекатаний рулон там доступний за ціною $490-515/т, а холоднокатаний – $555-570/т (умови відвантаження exw).

Середні ціни угод на плоский прокат березневого виробництва із країн СНД складають $470-485/т гарячекатаного рулону та $525-535/т холоднокатаного (fob), що на $5-10/т нижче порівняно із цінами на початку лютого. В умовах позитивної маржі постачальники можуть собі дозволити йти на деякі поступки, але роблять вони це вкрай неохоче.

Вартість прокату в США теж продовжує стрімко знижуватися. Так, гарячекатаний рулон на внутрішньому ринку реалізовується по $638/т, а холоднокатаний – по $839/т (умови відвантаження exw), що на $14-19/т нижче, аніж на початку лютого.

Аналітики «Укрпромзовнішекспертизи» очікують продовження глобального падаючого цінового тренду. Однак, ситуація в Китаї додає невизначеності – її подальший розвиток, включаючи заходи місцевої влади, можуть сприяти як здешевленню, так і подорожчанню стального прокату в портах Чорного моря.

Епідемія коронавірусу знижує попит на товстолистовий прокат в Китаї, що, в свою чергу, зумовлює поступовому зниженню внутрішніх коригувань. Ціни на листовий прокат до кінця другого тижня лютого знизилися до $548/т (враховуючи 13% ПДВ, exw), що на $22/т нижче порівняно із початком лютого. Через слабий кінцевий попит швидкими темпами збільшуються складські запаси у трейдерів металопродукції. Наразі запаси товстолистового прокату складають 1906 тис. т, що на 595 тис. т більше, аніж вони були у середині січня. В пошуках покупців на зовнішніх ринках китайські компанії продовжують стабільно знижувати цінові пропозиції – експортні котирування упали до $465-485/т (умови відвантаження fob), що на $10-15/т менше ніж на початку місяця. Незважаючи на необхідність поповнення запасів, інтерес у імпортерів на ринках Південно-Східної Азії практично відсутній. Імпортні ціни на товстий лист знизилися до $480-495/т (умови відвантаження cfr), що на $5-20/т менше ніж на початку лютого.

Олег Гнітецький зазначає: ринок ЄС теж відчуває негативні наслідки вірусу у вигляді падіння попиту і, відповідно, зупинки росту цін на товстий лист. Внутрішні ціни з кінця січня залишаються в діапазоні €490-540/т (умови відвантаження exw), який дещо розширився до €470-520/т (умови відвантаження cfr). Гравці ринку не виключають подальшого послаблення цін в регіоні, як внаслідок подальшого послаблення попиту так і через нові відвантаження додаткових об’ємів листа, що надійдуть із другої половини лютого після відновлення виробництва на ArcelorMittal Italia.

На думку експертів «Укрпромзовнішекспертизи», у лютому та на початку березня 2020 р. постачальники намагатимуться утримувати котирування на плоский прокат, використовуючи необхідність поповнення запасів у трейдерів і кінцевих споживачів. Також є висока ймовірність корекції цін на зниження, що відбудеться внаслідок очікуваного зниження цін на сляби та погіршення балансу ринку через надлишкову пропозицію.

Довідка:

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