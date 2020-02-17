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У Кабміні розповіли, скільки видали "Доступних кредитів" за 2 тижні

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Протягом останніх 2 тижнів державні банки видали кредитів за програмою "Доступні кредити 5-7-9%" на 27 мільйонів гривень.

Про це під час пресбрифінгу заявив міністр економіки Тимофій Милованов, передає БІЗНЕС.

"Видали 27 мільйонів гривень кредитів протягом останніх двох тижнів. Незабаром ми очікуємо, що приватні банки до цієї програми приєднаються", - сказав міністр.

Загалом на програму дешевих кредитів у 2020 році передбачили 2 млрд грн.

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Нагадаємо:

 

Кабмін уряд Доступні кредити 5-7-9%