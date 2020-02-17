Милованов назвав найуспішніші сектори економіки України

Про це повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов під час презентації урядової програми "Економічна стратегія: зростання через інвестиції", інформує БІЗНЕС.

"IT і агро –це два успішних сектори економіки, які спроможні вбудуватися в глобальні економічна ланцюги. Ці сектори працюють з світовими клієнтами, постачальниками, замовленнями. Звідти приходить конкуренція, навички і технології", – зауважує міністр.

Зокрема в Мінекономіки серед факторів успіху IT-бізнесу виділяють "сприятливий режим оподаткування", а для агросектору наголошують "дешеву робочу силу".

У відомстві також зазначають, що в свою чергу, і хімвиробництво і фармацевтика мають стабільний попит на внутрішньому ринку.

Для хімгалузі виділяють відкриття нових та поновлення старих виробництв, як фактор успішності, а для фармацевтики - переорієнтацію українців на вітчизняну фармопродукцію.

Нагадаємо, Милованов назвав українську економіку недоінвестованою.