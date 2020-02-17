Для стимулювання продажів забудовники використовуватимуть механізм бронювання квартир – гравець

Цьогоріч для стимулювання продажів забудовники будуть активно використовувати механізм попереднього бронювання квартир за найвигіднішою для покупця ціною, яка в середньому на 3-5% нижча порівняно із ціною на старті продажів.

Про це повідомила БІЗНЕСу директорка з маркетингу багатофункціонального ЖК "POLARIS Home&Plaza" Анжеліка Саакян.

В умовах підвищеної конкуренції забудовників у форматах і концепціях ЖК, що пропонуються сьогодні покупцеві, а також при відчутній 40%-й різниці між попитом та пропозицією, такий механізм є додатковою можливістю залучити значну кількість покупців. Зважаючи на те, що ціна на початковому етапі будівництва суттєво нижча порівняно із ціною на момент вводу об’єкта в експлуатацію, відповідно більшість потенційних покупців (близько 90%) інвестують в житло протягом першого року будівництва.

"На етапі котловану ціна на квартири в середньому на 20-25% нижча, аніж на момент здачі ЖК. Але, окрім цінової привабливості, покупця цікавить якість самого проєкту, його наповнення та потенційні можливості. Сучасний покупець прагне абсолютно нової якості життя, яке можливо реалізувати лише в концептуально нових проєктах житла. Адже окрім якості квартир, забудовники створюють ще й додаткові зручності, комфортний стиль життя", – розповіла Анжеліка Саакян.

Вона також зазначила, що сьогодні більше 30% покупців орієнтовані на купівлю квартир в перші 6-9 місяців будівництва, коли їхня вартість вже зросла в середньому на 5% від стартової. Більше 55-60% покупців інвестують в житло після 12-15 місяців від початку будівництва, коли квартири на 10-15% дорожчі порівняно від стартової вартості. І близько 6% – надають перевагу угодам на фінальному етапі будівництва, коли ціна на квартири максимальна.

"Водночас, механізм попереднього бронювання приваблює близько 4% покупців через найвигідніші ціни на квартири, – запевняє Анжеліка Саакян. – Для старту проєкту така споживацька активність дуже важлива для забудовника".

В якості прикладу, вона наводить досвід роботи відділу продажів у багатофункціональному ЖК "POLARIS Home&Plaza". Старт продажів квартир у цьому ЖК розпочнеться в кінці лютого, а вже сьогодні заброньовано більше 70 квартир. Серед них більше 50-ти – це однокімнатні та двокімнатні квартири.

Нагадаємо, у грудні 2019 р. компанії Сitex Development та Perfect Group розпочали добудову замороженого об’єкту по вул. Сім’ї Кульженко, 22, який переформатувався у ЖК нового формату, "live-work-play", "POLARIS Home&Plaza".

В кінці грудня минулого року девелопери проєкту разом із представниками землекористувача провели зустріч із постраждалими інвесторами, де було вирішено підготувати тристоронній Меморандум щодо своєчасного завершення об’єкту та надання квартир покупцям. При цьому девелопери взяли на себе відповідальність за фінансування та контроль будівництва, розробку прозорого механізму розподілу квартир. Активна фаза будівництва розпочнеться в березні 2020 р.

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Довідка:

Компанія Citex Development була основана у 2018 році. На даний час бере активну участь у кількох спільних девелоперських проєктах, а також реалізує власні житлові проєкти класів комфорт+, бізнес та низки об’єктів комерційної нерухомості в Києві та Одесі площею більше 270,0 тис. кв. м. Площа перспективних проєктів компанії складає більше 300 тис. кв м.

Компанія Perfect Group була заснована у 1991 році. За роки роботи на будівельному ринку України Perfect Group реалізувала 92 проєкти будівництва житла і комерційної нерухомості. Загальна площа побудованих проєктів складає 1,1млн кв м. На етапі реалізації перебуває 8 проєктів будівництва житла економ, комфорт- та бізнес-класів. Портфель перспективних проєктів нараховує об’єкти загальною площею більше 500 тис. кв м із строком реалізації у 2020-23 рр.