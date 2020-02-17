Gulfood 2020: Україна всьоме взяла участь у міжнародній виставці

Україна 7 рік поспіль презентує українські компанії на міжнародній продуктовій виставці Gulfood, яка проходить в м. Дубай.

Про це інформує БІЗНЕС із посиланням на пресслужбу Українського Бізнес Хабу в Арабському світі.

На двох національних стендах, організованих Центром підтримки експорту Київської ТПП, презентують свою продукцію 33 компанії. Ще 5 компаній (3 очно та 2 заочно) представляють свою продукцію від імені локальної української компанії UBH General Trading з реєстрацією в ОАЕ (на стенді UBH General Trading).

"Україна на Gulfood вражає, — зауважив Тарас Качка, заступник Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, торговий представник. — Торгувати, щоб нагодувати світ — це про нас".

Українські експозиції відвідали Юрій Полурез, Надзвичайний і Повноважний Посол України в ОАЕ, Аліна Шишкіна, директор департаменту взаємодії з експортерами та просування експорту Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Ольга Трофімцева, бізнес-вумен, в.о. міністра аграрної політики та продовольства України (2019), висловивши підтримку та гордість за країну і за кожного українського виробника на Gulfood 2020.

Найбільша міжнародна продуктова виставка Gulfood цього року відзначає свою срібну річницю, об'єднавши виробників харчової індустрії з 6 континентів. Згідно з інформацією звіту Gulfood Global Industry Outlook, опублікованого напередодні виставки, розвиток торговельної та логістичної інфраструктури в ОАЕ виведе Азійсько-тихоокеанський регіон в ТОП споживачів харчових продуктів та напоїв до 2030 року. Регіон MENA (Близький Схід та Північна Африка) демонструє значний потенціал зростання як окремий ринок, так і торговий коридор для розширення бізнесу в Африці та Азії.

Як зауважив Триксі Лом Мірманд, старший віцепрезидент виставкового центру Dubai World Trade Centre: “25 виставка Gulfood стане осередком інновацій та тенденцій у харчовій галузі (демографічні зрушення, урбанізація, міграція та підйом середнього класу), які змінять спосіб життя споживачів та рішення щодо придбання продуктів.

Виставка поділена на 8 категорій: напої, молочна продукція, жири та олії, дієтичні продукти, м'ясо та птиця, бобові та зернові, світові бренди, національні павільйони з нішевими та спеціалізованими продуктами (яких у 2020 р. налічується 120).

Цьогоріч відчувається трансформація у всіх галузях продуктів, представлених на Gulfood, яка спонукатиме виробників переосмислити свій підхід до виробництва. За спостереженнями з виставки, натуральні інгредієнти, зниження кількості цукру у продуктах, акцент на екологічності пакування, прозорість у маркуванні, будуть основними пріоритетами сектору промисловості Food&Beverage (F&B) у найближчі роки.

Серед лончів нових продуктів на Gulfood цього року варто згадати “Yolala” корейського бренду Lotte's (ігристий йогурт, який обіцяє сенсорне перевантаження), сирний продукт “St Marcellin” французької компанії “Eurial Grand Fermage” (альтернатива м’ясу), борошно “Grand Mills” компанії “Agthia” (збагачене вітаміном D) та інші.