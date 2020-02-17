Попит на вторинний ринок нерухомості зменшується

Про це свідчать дані статистики відвідувань порталу Address.ua, інформує БІЗНЕС.

"Ми не бачимо переходу покупців з первинного на вторинний ринок столичної житлової нерухомості, навпаки, попит на вторинний ринок зменшується", – повідомила прессекретар Address Group Алла Івченко-Варварич.

З початку 2019 року вторинний ринок щомісяця втрачав, мінімум, по 2 п.п. запитів. Якщо в структурі перегляду оголошень в січні минулого року 52% користувачів порталу цікавилися житлом на первинному ринку, а решта 45% – на вторинному, то у грудні – "первинкою" цікавилися вже 63% користувачів, а "вторинкою" – 37%.

"З огляду на те, що більшість покупців розглядають обидва ринки, з метою пошуку альтернативних варіантів, подібна стабільна тенденція говорить про певне зростання інтересу покупців до нового житла, що за визначенням є природним процесом для великих міст", – говорить Алла Івченко-Варварич. Вона також пояснює, що аналіз первинного ринку нерухомості міста Києва свідчить, що пропозиція нового житла вже зараз в основному відповідає вимогам нових будівельних норм і враховує зміну структури попиту.

Експерти порталу Address.ua прогнозують: попит на первинний ринок і надалі буде зростати. "Незважаючи на певну напруженість на столичному ринку житлової нерухомості, що була спричинена ситуацією довкола майданчиків "Укрбуду" і призвела до втрати довіри інвесторів, деякі девелопери відчули нехарактерний для поточної ринкової ситуації приплив покупців", – констатує Алла Івченко-Варварич.

Що ж стосується споживчих переваг на ринку первинної нерухомості, то за минулий рік вони теж дещо змінилися. А саме, зросла частка користувачів порталу, що цікавилися найдорожчими квартирами і зменшилася частка тих, хто цікавився найдешевшими.

Структура цікавості користувачів порталу Address.ua, %

Ціна Січень 2019 р. Грудень 2019 р. Від $30 тис. 46 34 $30-50 тис. 19 31 $50-70 тис. 30 25 Більше $70 тис. 5 10 Разом 100 100

Нагадаємо, прем'єрміністр України Олексій Гончарук, 15 лютого заявив, що у Кабінеті міністрів працюватимуть над тим, щоб зробити іпотеку доступнішою для українців.

А Зеленський доручив за півроку знизити іпотечні ставки до 10%.