ФРУ закликає Зеленського ветувати фіскальний законопроєкт №1210.

У Федерації роботодавців України відбулося обговорення прийнятого Верховною Радою та нещодавно направленого на підпис президенту фіскального законопроєкту №1210.
Про це інформує БІЗНЕС із посиланням на пресслужбу ФРУ.
"За підсумками дискусії та у відповідності із раніше прийнятим рішенням президії Ради Федерації роботодавці прийняли рішення звернутися до президента України Володимира Зеленського із проханням скористатися своїм правом вето до зазначеного закону та внести до Верховної Ради України пропозиції щодо його розділення на частини (питання адміністрування, оподаткування контрольованих іноземних компаній, ресурсні норми тощо), які необхідно доопрацювати з урахуванням позиції бізнес-спільноти", – зазначили у ФРУ.
Відповідного листа вже направлено до Офісу президента.
Читайте також:
Спрощення або "податковий терор": Як бізнес оцінює законопроєкт №1210 (ОНОВЛЕНО)
#1210. Прибуткова безвідповідальність
Законопроєкт №1210 загрожує Україні втратою мільярдів доларів інвестицій, — експерт
Одночасно учасники зустрічі домовилися консолідувати зусилля на площадці Федерації роботодавців України щодо напрацювання та підготовки необхідних змін у податкове законодавство незалежно від того, яке рішення щодо прийнятого закону буде прийнято президентом України.
Крім того, у разі підписання президентом України цього закону, Федерація запропонувала надати консультативну допомогу українському бізнесу шляхом проведення фахових семінарів тощо для мінімізації негативних наслідків застосування нових норм законодавства.
Нагадаємо:
- 30 серпня 2019 року у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №1210, який, крім іншого, пропонує змінити підхід до формування бази оподаткування при підрахунку рентних платежів.
- Директор економічних програм Українського інституту майбутнього, співінвестор БІЗНЕС100 Анатолій Амелін вважає, що податкові новації, передбачені законопроєктом № 1210, загрожують енергонезалежності України і призведуть до мільярдних інвестиційних втрат.
- У листопаді 2019 року проти законопроєкту №1210 виступили практично всі основні бізнес-асоціації та асоціації іноземних інвесторів України.
- 18 грудня бізнес-спільнота закликала парламент розпочати детальне обговорення законопроєкту №1210.
- 15 січня 2020 року спільнота Бізнес 100 закликала Раду доопрацювати законопроєкт про "податковий терор".
- 16 січня Верховна Рада проголосувала в другому читанні за скандальний законопроєкт №1210