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ФРУ закликає Зеленського ветувати фіскальний законопроєкт №1210.

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У Федерації роботодавців України відбулося обговорення прийнятого Верховною Радою та нещодавно направленого на підпис президенту фіскального законопроєкту №1210.

Про це інформує БІЗНЕС із посиланням на пресслужбу ФРУ.

"За підсумками дискусії та у відповідності із раніше прийнятим рішенням президії Ради Федерації роботодавці прийняли рішення звернутися до президента України Володимира Зеленського із проханням скористатися своїм правом вето до зазначеного закону та внести до Верховної Ради України пропозиції щодо його розділення на частини (питання адміністрування, оподаткування контрольованих іноземних компаній, ресурсні норми тощо), які необхідно доопрацювати з урахуванням позиції бізнес-спільноти", – зазначили у ФРУ.

Відповідного листа вже направлено до Офісу президента.

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Одночасно учасники зустрічі домовилися консолідувати зусилля на площадці Федерації роботодавців України щодо напрацювання та підготовки необхідних змін у податкове законодавство незалежно від того, яке рішення щодо прийнятого закону буде прийнято президентом України.

Крім того, у разі підписання президентом України цього закону, Федерація запропонувала надати консультативну допомогу українському бізнесу шляхом проведення фахових семінарів тощо для мінімізації негативних наслідків застосування нових норм законодавства.

Нагадаємо:

ФРУ законопроєкт №1210