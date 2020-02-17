За вихідні: дешева іпотека, $12 млрд від "заробітчан" та перемога над коронавірусом

Уряд працюватиме над дешевшою іпотекою

В Кабінеті міністрів працюватимуть над тим, щоб зробити іпотеку доступнішою для українців.

Про це заявив прем'єрміністр Олексій Гончарук у прямому ефірі телеканалу “Україна”, повідомляє БІЗНЕС із посиланням на Урядовий портал.

"З 1 лютого вже запрацювала програма надання кредиту за програмою 5-7-9, яка ініційована президентом України Володимиром Зеленським. Це дає підприємцю-українцю можливість почати займатись власною справою. Ми працюємо над тим, щоб іпотека також стала дешевшою. Щоб молода сім’я могла прийти в банк і на нормальних умовах отримала позику під адекватні відсотки", - сказав він.

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Як повідомлялось, 3 лютого Гончарук презентував державну програму “Доступні кредити 5-7-9%”, мета якої зменшити відсоток кредитів та зробити їх доступнішими для українців.

Нагадаємо, Зеленський доручив за півроку знизити іпотечні ставки до 10%.

Зеленський закликав баварський бізнес інвестувати в Україну

Президент Володимир Зеленський запросив баварський бізнес інвестувати в Україну.

Про це він сказав 15 лютого під час зустрічі з прем’єрміністром Баварії Маркусом Зьодером на полях 56-ї Мюнхенської конференції з питань безпеки, повідомляє БІЗНЕС із посиланням на пресслужбу глави держави.

"Ми ухвалили чимало законів, які пов’язані з фіскалізацією, деофшоризацією. Також закони, спрямовані на залучення інвестицій, наприклад закон про концесію", – сказав президент.

Зеленський також розповів Зьодеру про перебіг реформ, спрямованих на поліпшення бізнесового середовища, а також запросив баварський бізнес скористатися інвестиційними можливостями, що відкриваються в Україні.

Співрозмовники погодилися розвивати міжрегіональну співпрацю та розширювати взаємодію між містами-побратимами України та Баварії.

Нагадаємо, Зеленський закликав турецькі компанії інвестувати в українську економіку.

Близько 20% приватних грошових переказів в Україну у 2019 році надійшли зі США

За попередніми оцінками Національного банку, у 2019 році обсяг приватних переказів в Україну офіційними та неформальними каналами становив майже 12 млрд дол. 18% коштів надійшло зі США.

Про це повідомляє пресслужба НБУ, пише БІЗНЕС

Зокрема, за попередніми даними фінустанови, у 2019 році обсяг приватних переказів офіційними та неформальними каналами становив в Україну з-за кордону – майже 12 млрд дол. США у еквіваленті, з України за кордон – майже 600 млн дол. США у еквіваленті.

З них через системи переказу коштів надійшло в Україну – майже 2,3 млрд дол. США у еквіваленті, тобто приблизно п’ята частина усіх приватних переказів в Україну, а з України – майже 400 млн дол. США у еквіваленті, тобто приблизно дві третини усіх приватних переказів з України.

У розрізі країн обсяг переказів, що здійснено через системи переказу коштів, розподілився таким чином: в Україну:

із США – 18%;

з Ізраїлю – 14%;

з Італії – 9%;

із Росії – 7%;

із Польщі – 7%;

з інших 219 країн – 45%;

з України:

до Росії – 31%;

до Грузії – 11%;

до Азербайджану – 6%;

до Китаю – 5%;

до Узбекистану – 5%;

до інших 195 країн – 42%.

Найбільші обсяги транскордонних переказів здійснено з використанням систем переказу коштів – резидентів США: 93% – в Україну та 96 % – з України.

"Україна залишається країною-реципієнтом транскордонних переказів. Упродовж 2019 року сума коштів, отриманих в Україні з використанням міжнародних систем переказу коштів, майже у шість разів перевищує суму коштів, відправлених за її межі", - прокоментували інформацію в НБУ.

У Китаї заявили, що близькі до перемоги над коронавірусом

Міністр закордонних справ Китаю Ван І заявив, що найближчим часом Пекін зуміє здолати епідемію коронавірусу новго типу.

Про це він сказав на Мюнхенській конференції з безпеки, повідомляє БІЗНЕС із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми бачимо світло в кінці тунелю", — зазначив глава китайського МЗС. Він також запевнив, що ця епідемія не підірве китайську економіку.

"Економіка Китаю здатна подолати цю проблему", — додав Ван І.

Він подякував низці країн за допомогу в боротьбі проти коронавірусу.

Нагадаємоє, у Китаї загальна кількість жертв епідемії коронавірусу склала 1770. Число підтверджених випадків зараження перевищило 70,5 тисяч осіб.

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