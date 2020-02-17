За вихідні: дешева іпотека, $12 млрд від "заробітчан" та перемога над коронавірусом

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Уряд працюватиме над дешевшою іпотекою
В Кабінеті міністрів працюватимуть над тим, щоб зробити іпотеку доступнішою для українців.
Про це заявив прем'єрміністр Олексій Гончарук у прямому ефірі телеканалу “Україна”, повідомляє БІЗНЕС із посиланням на Урядовий портал.
"З 1 лютого вже запрацювала програма надання кредиту за програмою 5-7-9, яка ініційована президентом України Володимиром Зеленським. Це дає підприємцю-українцю можливість почати займатись власною справою. Ми працюємо над тим, щоб іпотека також стала дешевшою. Щоб молода сім’я могла прийти в банк і на нормальних умовах отримала позику під адекватні відсотки", - сказав він.
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Як повідомлялось, 3 лютого Гончарук презентував державну програму “Доступні кредити 5-7-9%”, мета якої зменшити відсоток кредитів та зробити їх доступнішими для українців.
Нагадаємо, Зеленський доручив за півроку знизити іпотечні ставки до 10%.
Зеленський закликав баварський бізнес інвестувати в Україну
Президент Володимир Зеленський запросив баварський бізнес інвестувати в Україну.
Про це він сказав 15 лютого під час зустрічі з прем’єрміністром Баварії Маркусом Зьодером на полях 56-ї Мюнхенської конференції з питань безпеки, повідомляє БІЗНЕС із посиланням на пресслужбу глави держави.
"Ми ухвалили чимало законів, які пов’язані з фіскалізацією, деофшоризацією. Також закони, спрямовані на залучення інвестицій, наприклад закон про концесію", – сказав президент.
Зеленський також розповів Зьодеру про перебіг реформ, спрямованих на поліпшення бізнесового середовища, а також запросив баварський бізнес скористатися інвестиційними можливостями, що відкриваються в Україні.
Співрозмовники погодилися розвивати міжрегіональну співпрацю та розширювати взаємодію між містами-побратимами України та Баварії.
Нагадаємо, Зеленський закликав турецькі компанії інвестувати в українську економіку.
Близько 20% приватних грошових переказів в Україну у 2019 році надійшли зі США
За попередніми оцінками Національного банку, у 2019 році обсяг приватних переказів в Україну офіційними та неформальними каналами становив майже 12 млрд дол. 18% коштів надійшло зі США.
Про це повідомляє пресслужба НБУ, пише БІЗНЕС
Зокрема, за попередніми даними фінустанови, у 2019 році обсяг приватних переказів офіційними та неформальними каналами становив в Україну з-за кордону – майже 12 млрд дол. США у еквіваленті, з України за кордон – майже 600 млн дол. США у еквіваленті.
З них через системи переказу коштів надійшло в Україну – майже 2,3 млрд дол. США у еквіваленті, тобто приблизно п’ята частина усіх приватних переказів в Україну, а з України – майже 400 млн дол. США у еквіваленті, тобто приблизно дві третини усіх приватних переказів з України.
У розрізі країн обсяг переказів, що здійснено через системи переказу коштів, розподілився таким чином: в Україну:
- із США – 18%;
- з Ізраїлю – 14%;
- з Італії – 9%;
- із Росії – 7%;
- із Польщі – 7%;
- з інших 219 країн – 45%;
- з України:
- до Росії – 31%;
- до Грузії – 11%;
- до Азербайджану – 6%;
- до Китаю – 5%;
- до Узбекистану – 5%;
- до інших 195 країн – 42%.
Найбільші обсяги транскордонних переказів здійснено з використанням систем переказу коштів – резидентів США: 93% – в Україну та 96 % – з України.
"Україна залишається країною-реципієнтом транскордонних переказів. Упродовж 2019 року сума коштів, отриманих в Україні з використанням міжнародних систем переказу коштів, майже у шість разів перевищує суму коштів, відправлених за її межі", - прокоментували інформацію в НБУ.
У Китаї заявили, що близькі до перемоги над коронавірусом
Міністр закордонних справ Китаю Ван І заявив, що найближчим часом Пекін зуміє здолати епідемію коронавірусу новго типу.
Про це він сказав на Мюнхенській конференції з безпеки, повідомляє БІЗНЕС із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми бачимо світло в кінці тунелю", — зазначив глава китайського МЗС. Він також запевнив, що ця епідемія не підірве китайську економіку.
"Економіка Китаю здатна подолати цю проблему", — додав Ван І.
Він подякував низці країн за допомогу в боротьбі проти коронавірусу.
Нагадаємоє, у Китаї загальна кількість жертв епідемії коронавірусу склала 1770. Число підтверджених випадків зараження перевищило 70,5 тисяч осіб.
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