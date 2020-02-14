Україна – не полігон для випробування…

Віталій Ільченко

ГБО як засіб збагачення?

Divaschook

Уроки примусу до пенсійного щастя

Олег Лиховид

Авто як символ статусу? Чи ні?

Олег Диващук

Від поля до порту: як зміниться…

Іван Кунь

Очікуйте помірну девальвацію курсу до 26,0…

Максим Пархоменко

Чому держава має передати на приватизацію…

Олександр Гладушко

МФО: За останні 4 роки попит…

Олександр Холод

Що відбувається з ціною в новобудовах…

Вікторія Берещак

14
Пт., лют.
10 Нові матеріали

Аеропорт "Бориспіль" опинився на першому місці в європейському рейтингу

Новини
Налаштування
  • Дуже маленький Маленький Стандартний Збільшений Великий
  • Стандартний Helvetica Segoe Georgia Times

За підсумками 2019 року аеропорт "Бориспіль" очолив рейтинг ACI Europe в групі аеропортів, які приймають 10−25 млн пасажирів.

Про це повідомляє пресслужба "Борисполя", повідомляє БІЗНЕС.

Такий результат забезпечила рекордна динаміка зростання пасажиропотоку — 21,1%.

Таким чином, Бориспіль обігнав аеропорти Москва-Внуково, Берлін-Тегель, Мілан-Мальпенса, Порту.

Нагадаємо:

  • У січні-червні 2019 року міжнародний аеропорт "Бориспіль" обслужив 6,7 млн пасажирів, що на 20,1% перевищує результат за аналогічний період минулого року. 
  • За підсумками другого кварталу 2019 року та червня міжнародний аеропорт "Бориспіль" став лідером рейтингу ACI Europe.
аеропорт Бориспіль