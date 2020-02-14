Аеропорт "Бориспіль" опинився на першому місці в європейському рейтингу

За підсумками 2019 року аеропорт "Бориспіль" очолив рейтинг ACI Europe в групі аеропортів, які приймають 10−25 млн пасажирів.
Про це повідомляє пресслужба "Борисполя", повідомляє БІЗНЕС.
Такий результат забезпечила рекордна динаміка зростання пасажиропотоку — 21,1%.
Таким чином, Бориспіль обігнав аеропорти Москва-Внуково, Берлін-Тегель, Мілан-Мальпенса, Порту.
Нагадаємо:
- У січні-червні 2019 року міжнародний аеропорт "Бориспіль" обслужив 6,7 млн пасажирів, що на 20,1% перевищує результат за аналогічний період минулого року.
- За підсумками другого кварталу 2019 року та червня міжнародний аеропорт "Бориспіль" став лідером рейтингу ACI Europe.