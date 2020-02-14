Corteva Agriscience презентує інноваційний гербіцид Дівікстон™ на основі молекули Rinskor™ active для виробників рису в Україні

Rinskor™ active – нова молекула від Corteva Agriscience (активна речовина флорпірауксифен-бензил), що разом із іншою новітньою молекулою компанії – Arylex™ active – започаткували новий клас хімічних сполук – арилпіколінати, який має ауксиновий механізм дії. Дівікстон™ позиціонується як високоефективний післясходовий гербіцид з унікальним механізмом дії для контролю злакових, в тому числі резистентних, та основних болотних бур’янів у посівах рису. Препарат забезпечує покращений контроль саме злакових бур’янів (курячого проса, проса рисового та рисовидного) в період їх активного росту, проявляє дуже швидкі симптоми дії та має розширене вікно застосування з високим рівнем безпечності для культури.

Rinskor™ active дозволяє кардинально змінити ситуацію щодо контролю найбільш проблемних бур’янів, включаючи резистентні однорічні злакові бур’яни. Гербіцид проявляє швидку листкову дію з характерними ознаками та високим рівнем селективності. Препаративна форма є сумісною із більшістю засобів захисту рослин, що використовуються у посівах рису. Період використання гербіциду Дівікстон™ - починаючи від фази 2-х листків (BBCH 12) до фази ВВСН 45 (перед виходом волоті зі стебла), що дозволяє використовувати препарат, в тому числі двократно. Гербіцид дієвий за прохолодних умов та не має обмежень у сівозміні. Препарат пропонується на ринок у рідкій високотехнологічній формуляції NeoEC™, з нормою використання 1,2 л/га та конкурентною вартістю захисту кожного гектару рису що вирощується в Україні.

«Завдяки Дівікстон™ українські сільгоспвиробники зможуть вирощувати якісний рис більш ефективно та безпечно для культури, і водночас отримувати більші врожаї. Препарат чудово зарекомендував себе в інших країнах і ми бачимо велике зацікавлення зі сторони українських фермерів та вдячні їм за довіру. Переконаний, що разом ми зможемо досягнути найкращих результатів», - зазначив Сергій Бут, керівник бізнесу засобів захисту рослин та насіння Brevant™ seeds, Corteva Agriscience в Україні.

Олександр Лищишин, головний агроном ТОВ «Агростандарт КНК»: «Наша група компаній працює з продуктами Corteva Agriscience близько 20 років та в цьому році має в обробітку 1500 га посівних площ під рисом. Ми покладаємо дуже велику надію на новий препарат, адже чекали на його реєстрацію близько 3-х років. Сподіваємось, що Дівікстон™ буде дієвим інструментом у боротьбі зі злісним бур’яном у посівах рису – курячим просом».

Володимир Шульга, головний агроном ТОВ «Рис Бессарабії»: «Ми працюємо з препаратами Corteva Agriscience вже 15 років. Маємо 1500 га під рисом і основною проблемою на наших полях є рисове просо. В нас дуже великі очікування від нового гербіциду Дівікстон™. Будемо тестувати його у виробництві».

Початок продажів гербіциду Дівікстон™ заплановано на період березень-квітень 2020 року. Задля запобігання придбання підробок Corteva Agriscience закликає фермерів та дистриб'юторів уникати будь-яких покупок продукції від неофіційних постачальників, що веде до таких негативних наслідків, як фінансові втрати та екологічні ризики використання несертифікованих та неперевірених гербіцидів. З переліком офіційних дистриб’юторів ЗЗР можна ознайомитися на сайті компанії.