Концесію порту "Херсон" розблоковано

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій у Facebook, інформує БІЗНЕС.

"Як ми і обіцяли, Міністерство інфраструктури ініціювало перегляд рішення Шостого апеляційного суду м. Києва щодо зупинення дії наказу про затвердження результатів концесійного конкурсу та затвердження переможця концесійного конкурсу у порту Херсон. Клопотання Міністерства суд задовольнив та скасував заходи забезпечення позову. Тож концесію ніхто і ніщо не зупинить", - написав Криклій.

Він наголосив, що міністерство захищатиме кожного інвестора та кожну концесію.

Нагадаємо, 6 лютого Шостий апеляційний адміністративний суд Києва зупинив дію наказу про затвердження результатів концесійного конкурсу та визначення переможця конкурсу на концесію ДП Херсонський морський торговельний порт (ХМТП).

Раніше повідомлялося, що грузинсько-швейцарська компанія Risoil виграла конкурс на концесію Херсонського морпорту.