Концесію порту "Херсон" розблоковано

Міністерство інфраструктури через суд домоглося скасування призупинення концесії ціліснoгo майнового кoмплекса ДП "Херсонський морський торговельний порт" (ХМТП).
Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій у Facebook, інформує БІЗНЕС.
"Як ми і обіцяли, Міністерство інфраструктури ініціювало перегляд рішення Шостого апеляційного суду м. Києва щодо зупинення дії наказу про затвердження результатів концесійного конкурсу та затвердження переможця концесійного конкурсу у порту Херсон. Клопотання Міністерства суд задовольнив та скасував заходи забезпечення позову. Тож концесію ніхто і ніщо не зупинить", - написав Криклій.
Він наголосив, що міністерство захищатиме кожного інвестора та кожну концесію.
Нагадаємо, 6 лютого Шостий апеляційний адміністративний суд Києва зупинив дію наказу про затвердження результатів концесійного конкурсу та визначення переможця конкурсу на концесію ДП Херсонський морський торговельний порт (ХМТП).
Раніше повідомлялося, що грузинсько-швейцарська компанія Risoil виграла конкурс на концесію Херсонського морпорту.