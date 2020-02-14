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Укроборонпром виграв суд у російської компанії

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Суд не задовольнив позов російської компанії Авіа-ФЕД-Сервіс проти державного концерну Укроборонпром у справі щодо заводу "Артем".

Про це повідомив заступник генерального директора Укроборонпрому Мустафа Найєм у Facebook, пише БІЗНЕС.

Російська компанія вимагала від українського оборонного заводу "Артем" виплатити у примусовому порядку та всупереч санкціям майже 55 млн гривень за контракти на виготовлення товарів подвійного призначення.

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"Чесно кажучи, ми до кінця не вірили у те, що Верховний суд змінить свою практику і прийме рішення на нашу користь. До цього суди протягом двох років неодноразово ставали на сторону росіян, як би дивно це не звучало на п’ятий рік війни", — сказав Найєм.

Він додав, що завод "Артем" один зі стратегічних виробників авіаційних керованих ракет класу повітря-повітря, автоматизованих комплексів для підготовки та технічного обслуговування авіаційних керованих засобів ураження, протитанкових керованих ракет, а також приладів та обладнання для авіаційних літальних апаратів.

Довідка:

Завод "Артем" входить до складу "Укроборонпрому" та є стратегічним виробником авіаційних керованих ракет класу "повітря-повітря", автоматизованих комплексів для підготовки і технічного обслуговування авіаційних керованих засобів ураження, протитанкових керованих ракет, а також приладів і обладнання для авіаційних літальних апаратів.

суд укроборонпром артем