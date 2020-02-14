У ЄС вважають коронавірус головним ризиком для глобальної економіки

Про це під час пресконференції у Брюсселі сказав єврокомісар з питань економіки Паоло Джентілоні, повідомляє БІЗНЕС із посиланням на Укрінформ.

"За прогнозом, зростання ВНП єврозони залишатиметься стабільним на рівні 1,2% у 2020 та у 2021 роках. В цілому для ЄС дещо уповільниться до 1,4 % у 2020 та у 2021 роках, що нижче за показник у 1,5 відсотка у 2019 році", - повідомив він.

Єврокомісар зауважив, що ділове середовище продовжує стикатися з різноманітними викликами, при цьому баланс таких ризиків має тенденцію до погіршення, у зв’язку з чим економіка єврозони все ще постає перед високим рівнем невизначеності.

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"Першим фактором ризику є розповсюдження коронавірусу та збитки, які він завдає світовій економіці. Той факт, що тривалість та небезпека цього спалаху все ще залишаються невідомі на цій стадії, породжує непевність навколо короткострокових економічних перспектив у Китаї та по усьому світу. Вона пов’язана зі зниженням темпів промислового виробництва та ускладненням транскордонних каналів постачання. Через вірус також будуть наслідки для сфери послуг, включаючи транспорт і туризм, як у Китаї, так і за його межами. Що довше триватиме спалах коронавірусу, тим вищими є ризики", - зауважив представник Єврокомісії.

Другим фактором ризику він назвав глобальні торговельні суперечки. Зокрема, за його словами, нещодавня угода з врегулювання протиріч, досягнута між США і Китаєм, все ще не виключає нової ескалації та появи нових торговельних бар’єрів, запровадження більш жорстких умов для фінансування.

Третім головним фактором ризику для європейської економіки є все ще незрозумілий характер відносин між ЄС і Великою Британією після завершення перехідного періоду вже наприкінці цього року. Це може вразити темпи економічного зростання у Великій Британії, але також і в країнах ЄС.

Наступний, "весняний" економічний прогноз Єврокомісія оприлюднить 7 травня 2020 року.

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