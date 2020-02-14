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Продавцям не треба зберігати чеки з POS терміналів – податкова

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Державна податкова служба пояснює, що законодавство не зобов’язує продавців зберігати чеки з POS терміналів.

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на Facebook відомства.

"Ви напевно бачили, як продавці зберігають копії квітанцій платіжних терміналів (чеки з POS терміналів). Це можна побачити майже в кожній торговій мережі. У цьому немає сенсу, бо податкове та банківське законодавство вимог зберігати такі чеки не містять. Продавцям не треба зберігати чеки з POS терміналів", – наголошують у податковій.

Бухгалтери та продавці зберігають постермінальні чеки, бо вважають, що вони можуть знадобитися при податкових перевірках, однак, це не так.

Нагадаємо, РРО в смартфоні: Для підприємців створили касовий апарат в Telegram.

 

 

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